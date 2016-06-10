Lietojumprogramma Philips Sonicare for Kids („Lietotne”) palīdz vecākiem uzlabot un pārraudzīt bērnu paradumus attiecībā uz zobu tīrīšanu, un sniedz personalizētu informāciju, pamatojoties uz bērnu zobu tīrīšanas datiem („Pakalpojumi”). Lietotne izmanto personas datus, ko apkopo vai apstrādā Philips Sonicare for Kids zobu sukas rokturis ar Bluetooth savienojumu („Ierīce”) un/vai Lietotne. Jūsu personas datu pārzinis saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti ir Philips Oral Healthcare, LLC, adrese 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, ASV („Philips”, „mūsu”, „mēs” vai „mūs”). Šis paziņojums par privātumu attiecas uz personas datiem, ko apkopo Lietotne un Ierīce. Šī paziņojuma par privātumu mērķis ir palīdzēt jums izprast mūsu privātuma praksi, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus, tostarp informēt, kādus datus mēs apkopojam, kādēļ mēs tos apkopojam, un ko mēs ar tiem darām, kā arī izklāstīt jums jūsu personiskās tiesības. Izlasiet arī mūsu paziņojumu par sīkfailiem un lietošanas noteikumus, kuros aprakstīti nosacījumi, kas regulē jūsu Pakalpojumu lietojumu.
Lietojumprogramma Philips Sonicare for Kids („Lietotne”) palīdz vecākiem uzlabot un pārraudzīt bērnu paradumus attiecībā uz zobu tīrīšanu, un sniedz personalizētu informāciju, pamatojoties uz bērnu zobu tīrīšanas datiem („Pakalpojumi”).
Lietotne izmanto personas datus, ko apkopo vai apstrādā Philips Sonicare for Kids zobu sukas rokturis ar Bluetooth savienojumu („Ierīce”) un/vai Lietotne. Jūsu personas datu pārzinis saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti ir Philips Oral Healthcare, LLC, adrese 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, ASV („Philips”, „mūsu”, „mēs” vai „mūs”).
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz personas datiem, ko apkopo Lietotne un Ierīce. Šī paziņojuma par privātumu mērķis ir palīdzēt jums izprast mūsu privātuma praksi, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus, tostarp informēt, kādus datus mēs apkopojam, kādēļ mēs tos apkopojam, un ko mēs ar tiem darām, kā arī izklāstīt jums jūsu personiskās tiesības.
Izlasiet arī mūsu paziņojumu par sīkfailiem un lietošanas noteikumus, kuros aprakstīti nosacījumi, kas regulē jūsu Pakalpojumu lietojumu.
Mēs saņemam vai apkopojam informāciju un personas datus, kā detalizēti aprakstīts tālāk tekstā, kad nodrošinām jums Pakalpojumus, tostarp tad, kad piekļūstat Lietotnei, to lejupielādējat un instalējat.
Mēs saņemam vai apkopojam informāciju un personas datus, kā detalizēti aprakstīts tālāk tekstā, kad nodrošinām jums Pakalpojumus, tostarp tad, kad piekļūstat Lietotnei, to lejupielādējat un instalējat.
Sensitīvi analītiskie dati Ja jūs sniedzat piekrišanu, mēs apkopojam analītiskos datus par jūsu bērna zobu tīrīšanas paradumiem un Lietotnes izmantošanu, tostarp par zobu sukas veidu (manuāla, elektriska vai Sonicare), sukas roktura datus (modeļa numurs, sērijas numurs, aparātprogrammatūras versija, ražotājs), tīrīšanas ilgumu, tīrīšanas sākuma laiku un intensitāti („Zobu tīrīšanas dati”). Mēs izmantojam un/vai apkopojam Lietotnes datus analītiskiem mērķiem, lai uzlabotu programmu un pakalpojumus, tostarp uzlabotu bērna vispārējo pieredzi, darbojoties ar Lietotni, Lietotnē esošās spēles un grafiku, kā arī ierīces veiktspēju. Philips vienmēr nodrošina, lai zobu tīrīšanas datiem tiktu piemēroti atbilstoši datu aizsardzības pasākumi. Cita starpā Philips saista zobu tīrīšanas datus ar nejaušu identifikatoru un pirms saglabāšanas jebkuru IP adresi, kas saistīta ar zobu tīrīšanas datiem, aizstāj ar vispārēju IP adresi. Pirms jebkādu sensitīvu datu apkopošanas mēs informējam jūs un lūdzam jūsu piekrišanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Izņemot iepriekš minēto informāciju, mēs nepieprasām jums sūtīt vai atklāt mums jebkādus citus sensitīvus personas datus (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurus, informāciju saistībā ar rasi vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko, filozofisko vai cita veida pārliecību, veselības stāvokli, dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, biometriskajiem datiem vai ģenētiskajām īpašībām, sodāmību vai līdzdalību arodbiedrībās), izmantojot Lietotni vai jebkādos citos veidos. Ja nesniedzat piekrišanu, Philips nekādā veidā neapstrādās zobu tīrīšanas datus. Šādā gadījumā zobu tīrīšanas dati tiks saglabāti Lietotnē jūsu mobilajā ierīcē, kur Philips nevarēs tiem piekļūt. Jūs šos datus kontrolēsiet. Izdzēšot bērna profilu un/vai Lietotni, no mobilās ierīces, tiks izdzēsti zobu tīrīšanas dati.
Sensitīvi analītiskie dati
Ja jūs sniedzat piekrišanu, mēs apkopojam analītiskos datus par jūsu bērna zobu tīrīšanas paradumiem un Lietotnes izmantošanu, tostarp par zobu sukas veidu (manuāla, elektriska vai Sonicare), sukas roktura datus (modeļa numurs, sērijas numurs, aparātprogrammatūras versija, ražotājs), tīrīšanas ilgumu, tīrīšanas sākuma laiku un intensitāti („Zobu tīrīšanas dati”). Mēs izmantojam un/vai apkopojam Lietotnes datus analītiskiem mērķiem, lai uzlabotu programmu un pakalpojumus, tostarp uzlabotu bērna vispārējo pieredzi, darbojoties ar Lietotni, Lietotnē esošās spēles un grafiku, kā arī ierīces veiktspēju. Philips vienmēr nodrošina, lai zobu tīrīšanas datiem tiktu piemēroti atbilstoši datu aizsardzības pasākumi. Cita starpā Philips saista zobu tīrīšanas datus ar nejaušu identifikatoru un pirms saglabāšanas jebkuru IP adresi, kas saistīta ar zobu tīrīšanas datiem, aizstāj ar vispārēju IP adresi.
Pirms jebkādu sensitīvu datu apkopošanas mēs informējam jūs un lūdzam jūsu piekrišanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Izņemot iepriekš minēto informāciju, mēs nepieprasām jums sūtīt vai atklāt mums jebkādus citus sensitīvus personas datus (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurus, informāciju saistībā ar rasi vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko, filozofisko vai cita veida pārliecību, veselības stāvokli, dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, biometriskajiem datiem vai ģenētiskajām īpašībām, sodāmību vai līdzdalību arodbiedrībās), izmantojot Lietotni vai jebkādos citos veidos.
Ja nesniedzat piekrišanu, Philips nekādā veidā neapstrādās zobu tīrīšanas datus. Šādā gadījumā zobu tīrīšanas dati tiks saglabāti Lietotnē jūsu mobilajā ierīcē, kur Philips nevarēs tiem piekļūt. Jūs šos datus kontrolēsiet. Izdzēšot bērna profilu un/vai Lietotni, no mobilās ierīces, tiks izdzēsti zobu tīrīšanas dati.
Konta dati Lai piekļūtu vecākiem paredzētajam Lietotnes panelim, ir jāizveido konts. Šādiem nolūkiem varat izmantot MyPhilips kontu vai pieteikties, izmantojot savu sociālo tīklu profilu, tostarp Apple kontu. Mēs izmantojam jūsu konta datus, lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu. Sava bērna profila izveides ietvaros varat aizpildīt sava bērna vārdu un augšupielādēt/uzņemt profila attēlu. Tomēr Philips šos datus nekādā veidā neapstrādās. Šie dati paliks saglabāti jūsu mobilajā ierīcē esošajā Lietotnē, kur Philips nevarēs tiem piekļūt. Jūs šos datus kontrolēsiet. Izdzēšot bērna profilu un/vai lietotni, no mobilās ierīces tiks izdzēsti dati.
Konta dati
Lai piekļūtu vecākiem paredzētajam Lietotnes panelim, ir jāizveido konts. Šādiem nolūkiem varat izmantot MyPhilips kontu vai pieteikties, izmantojot savu sociālo tīklu profilu, tostarp Apple kontu. Mēs izmantojam jūsu konta datus, lai izveidotu un pārvaldītu jūsu kontu.
Sava bērna profila izveides ietvaros varat aizpildīt sava bērna vārdu un augšupielādēt/uzņemt profila attēlu. Tomēr Philips šos datus nekādā veidā neapstrādās. Šie dati paliks saglabāti jūsu mobilajā ierīcē esošajā Lietotnē, kur Philips nevarēs tiem piekļūt. Jūs šos datus kontrolēsiet. Izdzēšot bērna profilu un/vai lietotni, no mobilās ierīces tiks izdzēsti dati.
Sīkfaili Mēs izmantojam sīkfailus, atzīmes vai līdzīgu tehnoloģiju („Sīkfaili”), lai darbinātu, nodrošinātu, uzlabotu, izprastu un pielāgotu mūsu Pakalpojumus. Sīkfaili ļauj mums atpazīt jūsu mobilo ierīci un apkopot jūsu informāciju un personas datus, tostarp jūsu unikālo lietotāja ierīces numuru, jūsu mobilās ierīces IP adresi, mobilā interneta pārlūka veidu vai operētājsistēmu, ko izmantojat, datus par sesijām un lietojumu vai ar pakalpojumiem saistītu veiktspējas informāciju, kas tiek uzskatīta par informāciju par jūsu Lietotnes lietojumu. Šo informāciju mēs izmantojam arī, lai parādītu katrai valstij raksturīgu saturu (tostarp informāciju vietējā valodā). Pirms Sīkfailu lietošanas analīzes nolūkiem mēs lūgsim jūsu piekrišanu.
Sīkfaili
Mēs izmantojam sīkfailus, atzīmes vai līdzīgu tehnoloģiju („Sīkfaili”), lai darbinātu, nodrošinātu, uzlabotu, izprastu un pielāgotu mūsu Pakalpojumus. Sīkfaili ļauj mums atpazīt jūsu mobilo ierīci un apkopot jūsu informāciju un personas datus, tostarp jūsu unikālo lietotāja ierīces numuru, jūsu mobilās ierīces IP adresi, mobilā interneta pārlūka veidu vai operētājsistēmu, ko izmantojat, datus par sesijām un lietojumu vai ar pakalpojumiem saistītu veiktspējas informāciju, kas tiek uzskatīta par informāciju par jūsu Lietotnes lietojumu. Šo informāciju mēs izmantojam arī, lai parādītu katrai valstij raksturīgu saturu (tostarp informāciju vietējā valodā).
Pirms Sīkfailu lietošanas analīzes nolūkiem mēs lūgsim jūsu piekrišanu.
Vērtējumi un datu pārskatīšana Ja rakstāt atsauksmi vai vērtējat lietotni lietotņu veikalos, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, lai atbildētu uz jūsu komentāriem un jautājumiem, saprastu, kā jūs jūtaties, lietojot lietotni, iepazītos ar vispārējo viedokli par lietotni un mūsu zīmolu un izmantot šos ieskatus, lai uzlabotu lietotni. Mēs varam redzēt tikai jūsu lietotņu veikala lietotājvārdu, vērtējumus, komentārus un jebkuru citu informāciju, kuru jūs nolemjat kopīgot ar mums vai padariet publiski pieejamu. Ja vien jūs to nepieprasāt, mēs šo informāciju nesaistām ar jūsu konta akreditācijas datiem vai jebkuru citu informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Kad jums ir nepieciešams klientu atbalsts, mēs varam izmantot jūsu datus, lai risinātu tehniskas problēmas un palīdzētu jums klientu atbalsta procesā saskaņā ar tālāk sniegto sadaļu Klientu atbalsta dati. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka jūsu apvienoto datu apstrādes pamatā ir likumīgas Philips intereses un ka tā ir likumiska saskaņā ar 6.1. Pantu. f) Regulā (ES) 2016/679.
Vērtējumi un datu pārskatīšana
Ja rakstāt atsauksmi vai vērtējat lietotni lietotņu veikalos, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, lai atbildētu uz jūsu komentāriem un jautājumiem, saprastu, kā jūs jūtaties, lietojot lietotni, iepazītos ar vispārējo viedokli par lietotni un mūsu zīmolu un izmantot šos ieskatus, lai uzlabotu lietotni. Mēs varam redzēt tikai jūsu lietotņu veikala lietotājvārdu, vērtējumus, komentārus un jebkuru citu informāciju, kuru jūs nolemjat kopīgot ar mums vai padariet publiski pieejamu. Ja vien jūs to nepieprasāt, mēs šo informāciju nesaistām ar jūsu konta akreditācijas datiem vai jebkuru citu informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Kad jums ir nepieciešams klientu atbalsts, mēs varam izmantot jūsu datus, lai risinātu tehniskas problēmas un palīdzētu jums klientu atbalsta procesā saskaņā ar tālāk sniegto sadaļu Klientu atbalsta dati. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka jūsu apvienoto datu apstrādes pamatā ir likumīgas Philips intereses un ka tā ir likumiska saskaņā ar 6.1. Pantu. f) Regulā (ES) 2016/679.
Klientu atbalsta dati Kad jūs pieprasāt klientu atbalstu, mēs varam lūgt jums iesniegt informāciju saistībā ar jūsu Pakalpojumu lietojumu, tostarp informāciju par jūsu mijiedarbību ar Philips, un norādīt, kā sazināties ar jums, lai mēs varētu nodrošināt pieprasīto atbalstu. Mēs darbinām un nodrošinām Pakalpojumus, tostarp nodrošinām klientu atbalstu, un uzlabojam, labojam un pielāgojam Pakalpojumus. Turklāt mēs izmantojam jūsu informāciju, lai sniegtu jums atbildi, kad sazināties ar mums. Mēs uzskatām klientu atbalsta datu apstrādi par būtisku, lai izpildītu līgumu, kurā jūs eksistējat kā puse un kurš ir likumisks saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Dažos gadījumos mēs uzskatām, ka jūsu klientu atbalsta datu apstrādes pamatā ir likumīgas Philips intereses un ka tā ir likumiska saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Klientu atbalsta dati
Kad jūs pieprasāt klientu atbalstu, mēs varam lūgt jums iesniegt informāciju saistībā ar jūsu Pakalpojumu lietojumu, tostarp informāciju par jūsu mijiedarbību ar Philips, un norādīt, kā sazināties ar jums, lai mēs varētu nodrošināt pieprasīto atbalstu. Mēs darbinām un nodrošinām Pakalpojumus, tostarp nodrošinām klientu atbalstu, un uzlabojam, labojam un pielāgojam Pakalpojumus. Turklāt mēs izmantojam jūsu informāciju, lai sniegtu jums atbildi, kad sazināties ar mums.
Mēs uzskatām klientu atbalsta datu apstrādi par būtisku, lai izpildītu līgumu, kurā jūs eksistējat kā puse un kurš ir likumisks saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Dažos gadījumos mēs uzskatām, ka jūsu klientu atbalsta datu apstrādes pamatā ir likumīgas Philips intereses un ka tā ir likumiska saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Apvienotie dati Mēs varam apvienot jūsu personas datus, tostarp Konta datus un Sīkfailus, ar datiem, kas apkopoti, kamēr jūs mijiedarbojaties ar Philips digitālajiem kanāliem un tos lietojat, piemēram, sociālajiem tīkliem, tīmekļa vietnēm, e-pastu, lietotnēm un saistītajiem produktiem, tostarp ar IP adresēm, Sīkfailiem, informāciju par mobilo ierīci, ziņojumiem, uz kuriem noklikšķināt vai kuriem pieskaraties, informācijai par atrašanās vietu un tīmekļa vietnēm, ko apmeklējat. Mēs izmantojam jūsu apvienotos datus, lai uzlabotu Lietotnes, Ierīces un Pakalpojumu saturu, funkcionalitāti un lietojamību, kā arī izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka jūsu apvienoto datu apstrādes pamatā ir likumīgas Philips intereses un ka tā ir likumiska saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pirms jebkādu sensitīvu datu apstrādes šajā sadaļā minētajiem mērķiem mēs jūs informēsim un lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Brazīlijas Vispārējo datu aizsardzības likumu (LGPD), Federālo likumu Nr. 13,709/2018. Kombinētie dati neietver personas datus, kas attiecas uz jūsu bērnu. Ja piekrītat saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, kas jums var būt saistoši, balstoties uz jūsu preferencēm un darbībām tiešsaistē, mēs varam nosūtīt jums mārketinga un akciju materiālus pa e-pastu vai tālruni vai izmantojot citus digitālos kanālus, piemēram, mobilās lietotnes un sociālos tīklus. Lai varētu pielāgot materiālus jūsu preferencēm un darbībām tiešsaistē un nodrošinātu jums saistošu un personalizētu pieredzi, mēs varam analizēt jūsu apvienotos datus. Pirms akcijas materiālu sūtīšanas mēs lūgsim jūsu piekrišanu.
Apvienotie dati
Mēs varam apvienot jūsu personas datus, tostarp Konta datus un Sīkfailus, ar datiem, kas apkopoti, kamēr jūs mijiedarbojaties ar Philips digitālajiem kanāliem un tos lietojat, piemēram, sociālajiem tīkliem, tīmekļa vietnēm, e-pastu, lietotnēm un saistītajiem produktiem, tostarp ar IP adresēm, Sīkfailiem, informāciju par mobilo ierīci, ziņojumiem, uz kuriem noklikšķināt vai kuriem pieskaraties, informācijai par atrašanās vietu un tīmekļa vietnēm, ko apmeklējat.
Mēs izmantojam jūsu apvienotos datus, lai uzlabotu Lietotnes, Ierīces un Pakalpojumu saturu, funkcionalitāti un lietojamību, kā arī izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka jūsu apvienoto datu apstrādes pamatā ir likumīgas Philips intereses un ka tā ir likumiska saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pirms jebkādu sensitīvu datu apstrādes šajā sadaļā minētajiem mērķiem mēs jūs informēsim un lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Brazīlijas Vispārējo datu aizsardzības likumu (LGPD), Federālo likumu Nr. 13,709/2018. Kombinētie dati neietver personas datus, kas attiecas uz jūsu bērnu.
Ja piekrītat saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, kas jums var būt saistoši, balstoties uz jūsu preferencēm un darbībām tiešsaistē, mēs varam nosūtīt jums mārketinga un akciju materiālus pa e-pastu vai tālruni vai izmantojot citus digitālos kanālus, piemēram, mobilās lietotnes un sociālos tīklus. Lai varētu pielāgot materiālus jūsu preferencēm un darbībām tiešsaistē un nodrošinātu jums saistošu un personalizētu pieredzi, mēs varam analizēt jūsu apvienotos datus. Pirms akcijas materiālu sūtīšanas mēs lūgsim jūsu piekrišanu.
Atļaujas Lietotne var pieprasīt jūsu atļauju piekļūt mobilās ierīces krātuves līdzekļiem, sensoriem vai citām funkcijām (piemēram, fotoattēliem, kamerai, Wi-Fi, ģeolokācijas vietai vai Bluetooth). Mēs pieprasām piekļuvi, ja tas ir noteikti nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, kā norādīts tālāk.
Atļaujas
Lietotne var pieprasīt jūsu atļauju piekļūt mobilās ierīces krātuves līdzekļiem, sensoriem vai citām funkcijām (piemēram, fotoattēliem, kamerai, Wi-Fi, ģeolokācijas vietai vai Bluetooth). Mēs pieprasām piekļuvi, ja tas ir noteikti nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, kā norādīts tālāk.
Philips var izpaust jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, uzņēmējdarbības partneriem vai citām trešajām pusēm saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un/vai piemērojamajiem tiesību aktiem.
Philips var izpaust jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, uzņēmējdarbības partneriem vai citām trešajām pusēm saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un/vai piemērojamajiem tiesību aktiem.
Pakalpojumu nodrošinātāji Mēs sadarbojamies ar trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri palīdz mums darbināt, nodrošināt, uzlabot, izprast un pielāgot Pakalpojumus, kā arī sniegt atbalstu saistībā ar tiem un īstenot to mārketingu. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar tālāk minētajiem pakalpojumu nodrošinātājiem. Šie pakalpojumu nodrošinātāji piegādā nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla komponentus, transakciju pakalpojumus un/vai saistīto tehnoloģiju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Lietotnes darbību un nodrošinātu Pakalpojumus. Šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla nodrošinājumu, uzglabāšanu un/vai ar to saistītās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai veiktu Lietotnes analīzi. Philips pieprasa saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt atbilstošu jūsu personas datu aizsardzību tādā pašā līmenī, kādā aizsardzību nodrošinām mēs. Mēs pieprasām mūsu pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu instrukcijām, un tikai iepriekš minētajiem konkrētajiem nolūkiem, lai nodrošinātu viņiem piekļuvi minimālajam datu apjomam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu konkrētu pakalpojumu, un lai aizsargātu jūsu personas datu drošību. Citas trešās puses Philips var sadarboties arī ar citām trešajām pusēm, kas apstrādā jūsu personas datus savos nolūkos. Ja Philips kopīgo personas datus ar trešajām pusēm, kas izmanto jūsu personas datus saviem nolūkiem, Philips noteikti informēs jūs un/vai pirms jūs personas datu kopīgošanas saņems jūsu piekrišanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā gadījumā uzmanīgi izlasiet viņu paziņojumus par privātumu, jo viņi ir norādījuši informāciju par savu privātuma praksi, tostarp uzskaitījuši, kāda veida personas datus viņi apkopo un kā viņi tos izmanto, apstrādā un aizsargā. Philips dažkārt pārdod kādu uzņēmumu vai uzņēmuma daļu citam uzņēmumam. Šāda īpašumtiesību nodošana var ietvert ar šo uzņēmumu tiešā veidā saistīto jūsu personas datu nodošanu pārņemošajam uzņēmumam. Visas mūsu paziņojumā par privātumu minētās tiesības un saistības Philips var brīvi piešķirt jebkuram no mūsu saistītajiem uzņēmumiem apvienošanas, pārņemšanas, pārstrukturēšanas vai līdzekļu pārdošanas gadījumā vai izpildot tiesību aktu nosacījumus, un mēs varam nodot jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem, tiesību pārņēmējiem vai jaunajiem īpašniekiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piesakoties caur savu Facebook sociālo tīklu kontu, izmantojot Android, jūs dodat iespēju, izmantojot Facebook SDK, veikt šādas informācijas apkopošanu: Facebook var arī apkopot analīzes datus par to, kā jūs izmantojat SDK, informāciju par izmantotās Lietotnes nosaukumu, datumu, kad autorizējāt pieteikšanos, un jebkuru vietrādi, kas saistīts ar jūsu pieteikšanos. Plašāku informāciju par to, kā Facebook izmanto jūsu informāciju, varat uzzināt, lasot Facebook Datu politiku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Facebook pieteikšanās funkcionalitāte nav obligāta. Mēs vienmēr ļausim jums pieteikties, izmantojot jūsu MyPhilips kontu. Pārrobežu pārsūtīšana Jūsu personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā atrodas mūsu iestādes vai kurā mēs norīkojam pakalpojumu nodrošinātājus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs apstiprināt informācijas pārsūtīšanu (ja tā vispār notiek) uz valstīm ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, kurās datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Noteiktos apstākļos šajās citās valstīs esošajām tiesām, tiesībsargājošajām iestādēm, regulatīvajām iestādēm vai drošības iestādēm var būt tiesības piekļūt jūsu personas datiem. Ja jūs atrodaties EEZ, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem valstīs ārpus EEZ, kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par tādām, kurās datu aizsardzības līmenis ir atbilstošs saskaņā ar EEZ standartiem (pilns šo valstu saraksts ir pieejams šeit https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Lai nodrošinātu pārsūtīšanu no EEZ uz valstīm, kurās šis līmenis Eiropas Komisijas ieskatā nav pietiekams, piemēram, uz ASV, mēs esam ieviesuši piemērotus līdzekļus, piemēram, mūsu saistošos korporatīvos noteikumus attiecībā uz klientu, piegādātāju un uzņēmējdarbības partneru datiem un/vai Eiropas Komisijas pieņemtas līgumu standartklauzulas, tādējādi aizsargājot jūsu personas datus. Jūs varat saņemt šo līdzekļu kopiju, izmantojot iepriekš norādīto saiti vai sazinoties ar mums šeit. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus? Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts saskaņā ar šo datu apkopošanas nolūku. Kritēriji, pēc kuriem mēs nosakām glabāšanas perioda ilgumu, ir šādi: i) laiks, cik ilgi izmantojat Lietotni un Pakalpojumus; ii) tādu juridisku saistību esamība, kas attiecas uz mums; iii) vai saglabāšana ir ieteicama atbilstoši mūsu juridiskajai pozīcijai (piemēram, attiecībā uz piemērojamajiem ierobežojumu noteikumiem, tiesvedību vai regulatīvo izmeklēšanu).
Pakalpojumu nodrošinātāji
Mēs sadarbojamies ar trešo pušu pakalpojumu nodrošinātājiem, kuri palīdz mums darbināt, nodrošināt, uzlabot, izprast un pielāgot Pakalpojumus, kā arī sniegt atbalstu saistībā ar tiem un īstenot to mārketingu.
Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar tālāk minētajiem pakalpojumu nodrošinātājiem.
Šie pakalpojumu nodrošinātāji piegādā nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla komponentus, transakciju pakalpojumus un/vai saistīto tehnoloģiju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Lietotnes darbību un nodrošinātu Pakalpojumus.
Šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla nodrošinājumu, uzglabāšanu un/vai ar to saistītās tehnoloģijas, kas nepieciešamas, lai veiktu Lietotnes analīzi.
Philips pieprasa saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt atbilstošu jūsu personas datu aizsardzību tādā pašā līmenī, kādā aizsardzību nodrošinām mēs. Mēs pieprasām mūsu pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu instrukcijām, un tikai iepriekš minētajiem konkrētajiem nolūkiem, lai nodrošinātu viņiem piekļuvi minimālajam datu apjomam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu konkrētu pakalpojumu, un lai aizsargātu jūsu personas datu drošību.
Citas trešās puses
Philips var sadarboties arī ar citām trešajām pusēm, kas apstrādā jūsu personas datus savos nolūkos. Ja Philips kopīgo personas datus ar trešajām pusēm, kas izmanto jūsu personas datus saviem nolūkiem, Philips noteikti informēs jūs un/vai pirms jūs personas datu kopīgošanas saņems jūsu piekrišanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā gadījumā uzmanīgi izlasiet viņu paziņojumus par privātumu, jo viņi ir norādījuši informāciju par savu privātuma praksi, tostarp uzskaitījuši, kāda veida personas datus viņi apkopo un kā viņi tos izmanto, apstrādā un aizsargā.
Philips dažkārt pārdod kādu uzņēmumu vai uzņēmuma daļu citam uzņēmumam. Šāda īpašumtiesību nodošana var ietvert ar šo uzņēmumu tiešā veidā saistīto jūsu personas datu nodošanu pārņemošajam uzņēmumam. Visas mūsu paziņojumā par privātumu minētās tiesības un saistības Philips var brīvi piešķirt jebkuram no mūsu saistītajiem uzņēmumiem apvienošanas, pārņemšanas, pārstrukturēšanas vai līdzekļu pārdošanas gadījumā vai izpildot tiesību aktu nosacījumus, un mēs varam nodot jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem, tiesību pārņēmējiem vai jaunajiem īpašniekiem.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piesakoties caur savu Facebook sociālo tīklu kontu, izmantojot Android, jūs dodat iespēju, izmantojot Facebook SDK, veikt šādas informācijas apkopošanu:
Facebook var arī apkopot analīzes datus par to, kā jūs izmantojat SDK, informāciju par izmantotās Lietotnes nosaukumu, datumu, kad autorizējāt pieteikšanos, un jebkuru vietrādi, kas saistīts ar jūsu pieteikšanos. Plašāku informāciju par to, kā Facebook izmanto jūsu informāciju, varat uzzināt, lasot Facebook Datu politiku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Facebook pieteikšanās funkcionalitāte nav obligāta. Mēs vienmēr ļausim jums pieteikties, izmantojot jūsu MyPhilips kontu.
Pārrobežu pārsūtīšana
Jūsu personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā atrodas mūsu iestādes vai kurā mēs norīkojam pakalpojumu nodrošinātājus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs apstiprināt informācijas pārsūtīšanu (ja tā vispār notiek) uz valstīm ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, kurās datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Noteiktos apstākļos šajās citās valstīs esošajām tiesām, tiesībsargājošajām iestādēm, regulatīvajām iestādēm vai drošības iestādēm var būt tiesības piekļūt jūsu personas datiem.
Ja jūs atrodaties EEZ, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem valstīs ārpus EEZ, kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par tādām, kurās datu aizsardzības līmenis ir atbilstošs saskaņā ar EEZ standartiem (pilns šo valstu saraksts ir pieejams šeit https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Lai nodrošinātu pārsūtīšanu no EEZ uz valstīm, kurās šis līmenis Eiropas Komisijas ieskatā nav pietiekams, piemēram, uz ASV, mēs esam ieviesuši piemērotus līdzekļus, piemēram, mūsu saistošos korporatīvos noteikumus attiecībā uz klientu, piegādātāju un uzņēmējdarbības partneru datiem un/vai Eiropas Komisijas pieņemtas līgumu standartklauzulas, tādējādi aizsargājot jūsu personas datus. Jūs varat saņemt šo līdzekļu kopiju, izmantojot iepriekš norādīto saiti vai sazinoties ar mums šeit.
Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts saskaņā ar šo datu apkopošanas nolūku. Kritēriji, pēc kuriem mēs nosakām glabāšanas perioda ilgumu, ir šādi: i) laiks, cik ilgi izmantojat Lietotni un Pakalpojumus; ii) tādu juridisku saistību esamība, kas attiecas uz mums; iii) vai saglabāšana ir ieteicama atbilstoši mūsu juridiskajai pozīcijai (piemēram, attiecībā uz piemērojamajiem ierobežojumu noteikumiem, tiesvedību vai regulatīvo izmeklēšanu).
Jūsu izvēles un tiesības Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu piekļūt, labot, dzēst vai ierobežot tos personas datus, kurus iepriekš iesniedzāt mums, vai izteikt iebildumus pret to apstrādi, vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saņemt elektronisku jūsu personas datu kopiju ar nolūku pārsūtīt to citam uzņēmuma (ciktāl piemērojamajos tiesību aktos jums ir noteiktas šādas tiesības uz datu mobilitāti), jūs varat sazināties ar mums šeit. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Savā pieprasījumā precizējiet, kuriem personas datiem vēlaties piekļūt, veikt labojumus vai dzēšanu, piemērot ierobežojumus vai pret kuru apstrādi vēlaties izteikt iebildumus. Jūsu aizsardzības nolūkos mēs varam atbildēt uz pieprasījumiem tikai attiecībā uz tiem personas datiem, kuri ir saistīti ar jūsu kontu, e-pasta adresi vai citu konta informāciju un kurus izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un mums var būt nepieciešams pārbaudīt jūsu identitāti, pirms varam atbildēt uz jūsu pieprasījumiem. Mēs centīsimies atbildēt uz jūsu pieprasījumu, cik drīz vien saprātīgi iespējams. Gadījumos, kad mēs paļaujamies uz piekrišanu jūsu personas datu apkopošanai un/vai apstrādei, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkura laikā, neietekmējot tās apstrādes likumiskumu, kas tika veikta, balstoties uz jūsu piekrišanu pirms atsaukšanas. Gadījumos, kad mēs Pakalpojumu sniegšanas vajadzībām jūsu personas datu apstrādes nolūkā paļaujamies uz līguma izpildi, mums var nebūt iespējams sniegt Pakalpojumus, ja nesaņemsim jūsu informāciju. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja izmantojat savas izvēles un tiesības, jūs, iespējams, vairs nevarēsiet pilnība vai daļēji izmantot mūsu Pakalpojumus. Gadījumā, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz juridisku pienākumu, kas ir mūsu kompetencē, tostarp, ja jūs sadarbojaties ar mums, lai izmantotu savas tiesības, mēs uzskatām, ka apstrāde ir likumīga saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
Jūsu izvēles un tiesības
Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu piekļūt, labot, dzēst vai ierobežot tos personas datus, kurus iepriekš iesniedzāt mums, vai izteikt iebildumus pret to apstrādi, vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saņemt elektronisku jūsu personas datu kopiju ar nolūku pārsūtīt to citam uzņēmuma (ciktāl piemērojamajos tiesību aktos jums ir noteiktas šādas tiesības uz datu mobilitāti), jūs varat sazināties ar mums šeit. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
Savā pieprasījumā precizējiet, kuriem personas datiem vēlaties piekļūt, veikt labojumus vai dzēšanu, piemērot ierobežojumus vai pret kuru apstrādi vēlaties izteikt iebildumus. Jūsu aizsardzības nolūkos mēs varam atbildēt uz pieprasījumiem tikai attiecībā uz tiem personas datiem, kuri ir saistīti ar jūsu kontu, e-pasta adresi vai citu konta informāciju un kurus izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un mums var būt nepieciešams pārbaudīt jūsu identitāti, pirms varam atbildēt uz jūsu pieprasījumiem. Mēs centīsimies atbildēt uz jūsu pieprasījumu, cik drīz vien saprātīgi iespējams.
Gadījumos, kad mēs paļaujamies uz piekrišanu jūsu personas datu apkopošanai un/vai apstrādei, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkura laikā, neietekmējot tās apstrādes likumiskumu, kas tika veikta, balstoties uz jūsu piekrišanu pirms atsaukšanas. Gadījumos, kad mēs Pakalpojumu sniegšanas vajadzībām jūsu personas datu apstrādes nolūkā paļaujamies uz līguma izpildi, mums var nebūt iespējams sniegt Pakalpojumus, ja nesaņemsim jūsu informāciju.
Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja izmantojat savas izvēles un tiesības, jūs, iespējams, vairs nevarēsiet pilnība vai daļēji izmantot mūsu Pakalpojumus.
Gadījumā, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz juridisku pienākumu, kas ir mūsu kompetencē, tostarp, ja jūs sadarbojaties ar mums, lai izmantotu savas tiesības, mēs uzskatām, ka apstrāde ir likumīga saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.
Mēs aizsargājam jūsu personas datus Mēs nopietni ņemam vērā mūsu pienākumu aizsargāt datus, kurus jūs uzticat uzņēmumam Philips, pret nejaušām vai nepilnvarotām izmaiņām, zaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi. Philips izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus. Šajā nolūkā mēs papildus citiem līdzekļiem ieviešam piekļuves vadīklas, izmantojam ugunsmūrus un drošus protokolus.
Mēs aizsargājam jūsu personas datus
Mēs nopietni ņemam vērā mūsu pienākumu aizsargāt datus, kurus jūs uzticat uzņēmumam Philips, pret nejaušām vai nepilnvarotām izmaiņām, zaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi. Philips izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus. Šajā nolūkā mēs papildus citiem līdzekļiem ieviešam piekļuves vadīklas, izmantojam ugunsmūrus un drošus protokolus.
Īpaša informācija vecākiem Philips ievēro likuma prasības saskaņā ar savu politiku, pieprasot vecāku vai aizbildņu atļauju pirms bērnu personas datu apkopošanas, izmantošanas vai izpaušanas. Mēs esam apņēmušies aizsargāt bērnu privātuma nepieciešamību un stingri aicinām vecākus un aizbildņus aktīvi iesaistīties savu bērnu tiešsaistes darbībās un interesēs. Ja vecāki vai aizbildņi konstatē, ka viņu bērns ir iesniedzis mums savus personas datus bez viņu piekrišanas, sazinieties ar mums šeit. Ja mēs konstatējam, ka bērns ir iesniedzis mums personas datus, mēs dzēšam šos datus no saviem failiem.
Īpaša informācija vecākiem
Philips ievēro likuma prasības saskaņā ar savu politiku, pieprasot vecāku vai aizbildņu atļauju pirms bērnu personas datu apkopošanas, izmantošanas vai izpaušanas. Mēs esam apņēmušies aizsargāt bērnu privātuma nepieciešamību un stingri aicinām vecākus un aizbildņus aktīvi iesaistīties savu bērnu tiešsaistes darbībās un interesēs.
Ja vecāki vai aizbildņi konstatē, ka viņu bērns ir iesniedzis mums savus personas datus bez viņu piekrišanas, sazinieties ar mums šeit. Ja mēs konstatējam, ka bērns ir iesniedzis mums personas datus, mēs dzēšam šos datus no saviem failiem.
Paziņojuma par privātumu izmaiņas Laiku pa laikam mūsu Pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šī iemesla dēļ mēs paturam tiesības laiku pa laikam grozīt vai atjaunināt šo paziņojumu par privātumu. Kad mēs atjauninām šo paziņojumu par privātumu, mēs atjauninām arī datumu šī paziņojuma par privātumu sākumā. Mēs aicinām jūs regulāri pārskatīt šī paziņojuma par privātumu jaunāko versiju. Jaunais paziņojums par privātumu stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas. Ja nepiekrītat pārstrādātajam paziņojumam, mainiet savas preferences vai pārtrauciet mūsu Pakalpojumu lietošanu. Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumiem vai lietojot tos pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs apliecināt, ka esat informēts par grozījumiem un piekrītat paziņojumam par privātumu.
Paziņojuma par privātumu izmaiņas
Laiku pa laikam mūsu Pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šī iemesla dēļ mēs paturam tiesības laiku pa laikam grozīt vai atjaunināt šo paziņojumu par privātumu. Kad mēs atjauninām šo paziņojumu par privātumu, mēs atjauninām arī datumu šī paziņojuma par privātumu sākumā.
Mēs aicinām jūs regulāri pārskatīt šī paziņojuma par privātumu jaunāko versiju.
Jaunais paziņojums par privātumu stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas. Ja nepiekrītat pārstrādātajam paziņojumam, mainiet savas preferences vai pārtrauciet mūsu Pakalpojumu lietošanu. Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumiem vai lietojot tos pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs apliecināt, ka esat informēts par grozījumiem un piekrītat paziņojumam par privātumu.
Sazinieties ar mums Atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 27. pantā noteiktajam, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nīderlande) darbojas kā mūsu pārstāvis Eiropas Savienībā. Ja jums ir jebkādi jautājumi par šo paziņojumu par privātumu vai par veidiem, kā Philips izmanto jūsu personas datus, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru šeit. Varat arī iesniegt sūdzību jūsu valstī vai reģionā kompetentajai uzraugošajai iestādei
Sazinieties ar mums
Atbilstoši Regulas (ES) 2016/679 27. pantā noteiktajam, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nīderlande) darbojas kā mūsu pārstāvis Eiropas Savienībā.
Ja jums ir jebkādi jautājumi par šo paziņojumu par privātumu vai par veidiem, kā Philips izmanto jūsu personas datus, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru šeit. Varat arī iesniegt sūdzību jūsu valstī vai reģionā kompetentajai uzraugošajai iestādei
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