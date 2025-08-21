Profesionāļiem, kam nepieciešams kas vairāk nekā tikai pikseļi, – Philips Brilliance 27E3U7903 monitors piedāvā 5K izšķirtspēju ar 218 PPI īpaši smalkām niansēm, dabiskām krāsām un teicamu saderību bez problēmām.
WNeatkarīgi no tā, vai rediģējat pilnmetrāžas filmu, veidojat 3D objektus vai veidojat augstas kvalitātes videomateriālus, katra nokrāsa un kadrs būs izveidots tieši tā, kā Jūs iedomājāties.
No krāsu māksliniekiem un animatoriem līdz mūzikas producentiem un spēļu dizaineriem – Philips Brilliance monitors stilīgi un ar teicamu precizitāti pielāgosies katram darba procesam. Elegantais priekšējais stikls ar pretatspīduma apstrādi nodrošinās ērtu skatīšanos jebkurā apgaismojumā. Tīrais minimālisma dizains lieliski iederas radošā vidē.
Filmu veidotāji un
video redaktori
Grafikas
dizaineri
Animatori un
spēļu dizaineri
Fotogrāfi un krāsu
mākslinieki
Tikai viens kabelis. Bezgalīgas iespējas. Philips Brilliance monitors nav tikai displejs – tas ir Jūsu radošā aprīkojuma centrālais mezgls. Pateicoties Thunderbolt™ 4 ieejai/izejai, ziedlapķēdei un pilnīgai sasaistes funkcionalitātei, Jūsu studija būs pārskatāmāka, ātrāka un jaudīgāka.
