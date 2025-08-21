Meklējamie vārdi

Philips
Brilliance 27E3U7903

Izstrādāts veidotājiem. Kalibrēts pilnībai

 
Atklājiet 5K izšķirtspējas spēku – Jūsu izcilais displejs ar nemanāmu Thunderbolt™ 4 pieslēgumu, Calman Ready funkciju kalibrētām krāsām un studijas līmeņa precizitāti.

Precizitāte, kas sasniedz pilnību

Vizuālas dzinējs modernai radošajai studijai


Profesionāļiem, kam nepieciešams kas vairāk nekā tikai pikseļi, – Philips Brilliance 27E3U7903 monitors piedāvā 5K izšķirtspēju ar 218 PPI īpaši smalkām niansēm, dabiskām krāsām un teicamu saderību bez problēmām.

visualization for 4k vs 5k

WNeatkarīgi no tā, vai rediģējat pilnmetrāžas filmu, veidojat 3D objektus vai veidojat augstas kvalitātes videomateriālus, katra nokrāsa un kadrs būs izveidots tieši tā, kā Jūs iedomājāties.

 

  • 5120 x 2880 5K UHD izšķirtspēja
  • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
  • Delta E <2 krāsu precizitāte
  • HDR600 sertifikācija

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Izstrādāts, paturot prātā autorus

Katrs pikselis un katra nianse būs tieši tāda, kādai tai jābūt


No krāsu māksliniekiem un animatoriem līdz mūzikas producentiem un spēļu dizaineriem – Philips Brilliance monitors stilīgi un ar teicamu precizitāti pielāgosies katram darba procesam. Elegantais priekšējais stikls ar pretatspīduma apstrādi nodrošinās ērtu skatīšanos jebkurā apgaismojumā. Tīrais minimālisma dizains lieliski iederas radošā vidē.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Veiktspēja, sasaiste un piegāde

Thunderbolt™ 4. Pilnīga sasaiste. Vairs nekādas nekārtības


Tikai viens kabelis. Bezgalīgas iespējas. Philips Brilliance monitors nav tikai displejs – tas ir Jūsu radošā aprīkojuma centrālais mezgls. Pateicoties Thunderbolt™ 4 ieejai/izejai, ziedlapķēdei un pilnīgai sasaistes funkcionalitātei, Jūsu studija būs pārskatāmāka, ātrāka un jaudīgāka.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Jūsu iestatījumi - vienkāršoti

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Izstrādāts, paturot prātā autorus

Katrs pikselis un katra nianse būs tieši tāda, kādai tai jābūt


No krāsu māksliniekiem un animatoriem līdz mūzikas producentiem un spēļu dizaineriem – Philips Brilliance monitors stilīgi un ar teicamu precizitāti pielāgosies katram darba procesam. Elegantais priekšējais stikls ar pretatspīduma apstrādi nodrošinās ērtu skatīšanos jebkurā apgaismojumā. Tīrais minimālisma dizains lieliski iederas radošā vidē.

Philips Evnia AI autoframing feature

Veidots iedvesmai


Minimālisma dizains. Maksimāla iedarbība.

Iedvesmojies modernās radošajās studijās, Philips Brilliance monitors Jūsu telpai piešķirs izsmalcinātību. Tīras līnijas, moderna estētika un mērķtiecīgs konstruktīvais risinājums rada tādu vidi, kurā Jums būs prieks strādāt.

ready to create with philips brilliance monitor

Vai esat gatavs radīt?

 
Uzlabojiet savu studiju ar Philips Brilliance monitoru

