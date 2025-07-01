No kā izgatavotas Philips Avent pudelītes un citas daļas?

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Philips Avent pudelītes nesatur BPA. Pudelītes ir izgatavotas no polipropilēna, poliētersulfona vai polifenilsulfona.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY764/02 , SCY762/02 , SCY763/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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