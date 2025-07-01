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Neviena Philips Avent izstrādājumu daļa, kas saskaras ar pārtiku, nesatur BPA vai BPS. Mēs to apstiprinām, pilnībā ievērojot drošības noteikumus un īstenojot randomizētas pārbaudes un citus kvalitātes kontroles pasākumus.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/07 , SCF087/09 , SCF087/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Es izlasīju ziņas par knupīšiem un BPA — kā jūs apstiprināt, ka Philips Avent knupīši nesatur BPA?
Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?
Philips Avent knupīša drošuma pārbaude
Ar ko atšķiras dažādie Philips Avent knupji?