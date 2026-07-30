Kā lādēt Sonicare zobu suku?

Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija.
Atkarībā no modeļa Philips Sonicare zobu suku var uzlādēt dažādos veidos. Noteikti izmantojiet oriģinālo zobu sukas piegādes komplektā iekļauto lādētāju. Ne visi Sonicare lādētāji ir saderīgi ar citiem modeļiem. Lādētājam var būt USB-A savienotājs, kam nepieciešams sienas adapteris (nav iekļauts komplektā).
Izlasiet tālāk sniegtos norādījumus par zobu sukas uzlādi.
Pievienojiet lādētāju elektrības kontaktligzdai.
Novietojiet zobu sukas rokturi uz lādētāja.
Akumulatora indikators sāks mirgot*, lai norādītu, ka zobu suka tiek lādēta. Indikators pārstāj mirgot, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tas var ilgt līdz 24 stundām.
Starp zobu tīrīšanas reizēm varat atstāt zobu suku uz kontaktligzdai pieslēgta lādētāja, jo tas neietekmēs akumulatora kalpošanas laiku.
* Piezīme. DailyClean 1100 modelim nav akumulatora gaismas indikatora.
Ielieciet zobu sukas rokturi uzlādes glāzē vai statīvā un novietojiet to uz uzlādes pamatnes.
Akumulatora indikators sāks mirgot baltā vai zaļā krāsā, lai norādītu, ka zobu suka tiek lādēta. Indikators pārstāj mirgot, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tas var ilgt līdz 24 stundām.
Ievietojiet zobu sukas rokturi ceļojumu futrālī.
Pievienojiet ceļojuma futrālim mini USB vadu.
Savienojiet USB vadu ar 5 V IPX-4 USB sienas adapteri.
Akumulatora indikators sāks mirgot baltā vai zaļā krāsā, lai norādītu, ka zobu suka tiek lādēta. Indikators pārstāj mirgot, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tas var ilgt līdz 24 stundām.
Iespraudiet USB vadu sienas adapterī un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.
Novietojiet zobu suku vertikāli uz uzlādes paliktņa virsmas izvirzījuma.
Uzlādes paliktnis iepīkstēsies, un akumulatora indikators sāks mirgot baltā krāsā, norādot, ka zobu suka tiek lādēta. Indikators pārstāj mirgot un pastāvīgi deg baltā krāsā, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tas var ilgt līdz 12 stundām.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX6600/41 , HX6600/42 , HX6600/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›