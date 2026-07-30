ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Kā lādēt Sonicare zobu suku?

Ja tālāk sniegtie norādījumi nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar mums vai noklikšķiniet šeit, lai iesniegtu tiešsaistes garantijas pieprasījumu un mēs varētu jums palīdzēt saņemt maiņas ierīci. Visām Sonicare zobu sukām un zobu starpu tīrītājiem ir 2 gadu garantija. 

Atkarībā no modeļa Philips Sonicare zobu suku var uzlādēt dažādos veidos. Noteikti izmantojiet oriģinālo zobu sukas piegādes komplektā iekļauto lādētāju. Ne visi Sonicare lādētāji ir saderīgi ar citiem modeļiem. Lādētājam var būt USB-A savienotājs, kam nepieciešams sienas adapteris (nav iekļauts komplektā).

Izlasiet tālāk sniegtos norādījumus par zobu sukas uzlādi. 
  1. Pievienojiet lādētāju elektrības kontaktligzdai.
  2. Novietojiet zobu sukas rokturi uz lādētāja.
  3. Akumulatora indikators sāks mirgot*, lai norādītu, ka zobu suka tiek lādēta. Indikators pārstāj mirgot, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tas var ilgt līdz 24 stundām. 
Starp zobu tīrīšanas reizēm varat atstāt zobu suku uz kontaktligzdai pieslēgta lādētāja, jo tas neietekmēs akumulatora kalpošanas laiku. 

* Piezīme. DailyClean 1100 modelim nav akumulatora gaismas indikatora.
 

Sonicare standarta lādētājs

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX6600/41 , HX6600/42 , HX6600/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa