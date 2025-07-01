10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Atbalsta sākumlapa
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Neliela sprauga starp zobu sukas uzgali un rokturi ir normāla un vajadzīga. Sukas uzgalim jāspēj pārvietoties, lai radītu pareizo vibrāciju daudzumu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6054/07 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Visi (7)
Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim
Vai meklējat ko citu?
Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas