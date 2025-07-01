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Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?

Neliela sprauga starp zobu sukas uzgali un rokturi ir normāla un vajadzīga. Sukas uzgalim jāspēj pārvietoties, lai radītu pareizo vibrāciju daudzumu. 

Sonicare sukas uzgaļa sprauga

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6054/07 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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