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Kādu ūdeni varu izmantot Philips AquaTrio putekļusūcējā?

Lai noskaidrotu, vai savā Philips AquaTrio putekļusūcējā varat izmantot siltu/destilētu ūdeni vai grīdas mazgāšanas līdzekli, skatiet attēlu zemāk un izlasiet informāciju mūsu rakstā.

aquatrio modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7070/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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