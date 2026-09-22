Kādu ūdeni varu izmantot Philips AquaTrio putekļusūcējā?

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Lai noskaidrotu, vai savā Philips AquaTrio putekļusūcējā varat izmantot siltu/destilētu ūdeni vai grīdas mazgāšanas līdzekli, skatiet attēlu zemāk un izlasiet informāciju mūsu rakstā.
Philips AquaTrio 7000. sērijas bezvadu mitrās un sausās uzkopšanas putekļsūcēji darbosies vienādi efektīvi ar karstu, remdenu vai aukstu ūdeni. Varat izmantot līdz pat 50 °C siltu ūdeni un neputojošu grīdas mazgāšanas līdzekli.
Izmantojot tikai destilētu ūdeni, ierīce nedarbosies pareizi. Ja vēlaties izmantot destilētu ūdeni, vienmēr pievienojiet nedaudz krāna ūdens vai caurspīdīgu (neputojošu) šķidro grīdas mazgāšanas līdzekli. Šis putekļusūcējs ir izstrādāts ekspluatācijai ar krāna ūdeni.
Padomi un ieteikumi
Ierīcei Philips AquaTrio 9000 series Wet varat izmantot neputojošu šķidru grīdas mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 50 °C. AquaTrio veiktspēja būs vienlīdz laba, izmantojot karstu, remdenu vai aukstu ūdeni.
Mazgāšanas birste nevar darboties pareizi, ja izmantojat tikai destilētu ūdeni. Ja vēlaties izmantot destilētu ūdeni, vienmēr pievienojiet nedaudz krāna ūdens vai caurspīdīga (neputojoša) šķidra grīdas mazgāšanas līdzekļa. Ierīce Philips AquaTrio Cordless ir radīta, lai ideāli darbotos ar krāna ūdeni.
Turpiniet lasīt, lai uzzināt vairāk ieteikumu un padomu.
Šķidra grīdas mazgāšanas līdzekļa pievienošana tīrā ūdens tvertnē
Vispirms tīrā ūdens tvertnē pievienojiet 10 ml Philips grīdas mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam piepildiet tīrā ūdens tvertni ar krāna ūdeni līdz “MAX” iezīmei. Ieteicams izmantot oriģinālo Philips grīdas mazgāšanas līdzekli (XV1792/01) ar šķidrumu, kas nerada daudz putu un ko var atšķaidīt ūdenī. Izmantojot jebkuru citu šķidrumu, kurš nerada putas, tīrā ūdens tvertnē drīkst pievienot ne vairāk kā 10 ml (skatiet attēlu a).
Piezīme. Philips šo ierīci ir pārbaudījis tikai ar Philips grīdas mazgāšanas līdzekli XV1792. Citi mazgāšanas līdzekļi var izraisīt pārmērīgas putas, kas samazina veiktspēju un var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
Silta ūdens pievienošana tīrā ūdens tvertnē
Tīrā ūdens tvertnē varat pievienot siltu ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 50 °C, vai aukstu ūdeni (skatiet b attēlu).
Philips AquaTrio Pro putekļsūcējā varat izmantot šķidru grīdas mazgāšanas līdzekli un/vai siltu ūdeni. Izmantojot tikai destilētu ūdeni, ierīce nevar darboties pareizi. Ja vēlaties izmantot destilētu ūdeni, vienmēr pievienojiet nedaudz krāna ūdens vai caurspīdīga šķidra grīdas mazgāšanas līdzekļa. Ierīce Philips AquaTrio Pro radīta, lai ideāli darbotos ar krāna ūdeni. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu ieteikumus un padomus.
Šķidra grīdas mazgāšanas līdzekļa pievienošana tīrā ūdens tvertnē
Ja vēlaties izmantot šķidru grīdas mazgāšanas līdzekli, vispirms tīrā ūdens tvertnē iepildiet ūdeni. Pēc tam pievienojiet 10 ml uz pudeles norādīto Philips grīdas mazgāšanas līdzekli. Ieteicams izmantot oriģinālo Philips grīdas mazgāšanas līdzekli (XV1792/01) ar šķidrumu, kas nerada daudz putu un ko var atšķaidīt ūdenī. Izmantojot jebkuru citu piemērotu grīdas mazgāšanas līdzekli, tīrā ūdens tvertnē drīkst pievienot ne vairāk kā 5 ml.
Piezīme. Lai novērstu ierīces bojājumus, nekādā gadījumā neievietojiet vasku, eļļas etiķskābi (etiķi), atkaļķošanas līdzekli vai grīdas apkopes līdzekļus, kurus nevar atšķaidīt tīrā ūdens tvertnē vai kas nav piemēroti jūsu cietā seguma grīdai. Lūdzu, izmantojot grīdas mazgāšanas līdzekli, kurš rada maz putu vai nerada putas, kas ir piemērots jūsu cietā seguma grīdai.
Silta ūdens pievienošana tīrā ūdens tvertnē
Ūdens tvertnē varat pievienot siltu ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 50 °C, vai aukstu ūdeni (skatiet attēlu).
Philips AquaTrio putekļsūcējā varat izmantot šķidru grīdas mazgāšanas līdzekli un/vai siltu ūdeni. Tā kā ūdens ierīces iekšpusē netiek sildīts, tajā neveidojas kaļķakmens nogulsnes. Tādēļ nav nepieciešams izmantot destilētu ūdeni. Ja vēlaties izmantot šāda veida ūdeni, jūs to varat darīt. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu ieteikumus un padomus.
Šķidra grīdas mazgāšanas līdzekļa pievienošana tīrā ūdens tvertnē
Ja vēlaties izmantot šķidru grīdas mazgāšanas līdzekli, vispirms tīrā ūdens tvertnē iepildiet ūdeni. Pēc tam pievienojiet 10 ml uz pudeles norādīto Philips grīdas mazgāšanas līdzekli. Ieteicams izmantot oriģinālo Philips grīdas mazgāšanas līdzekli (XV1792/01) ar šķidrumu, kas nerada daudz putu un ko var atšķaidīt ūdenī. Izmantojot jebkuru citu piemērotu grīdas mazgāšanas līdzekli, tīrā ūdens tvertnē drīkst pievienot ne vairāk kā 5 ml (skatiet attēlu).
Piezīme. Lai novērstu ierīces bojājumus, nekādā gadījumā neievietojiet vasku, eļļas etiķskābi (etiķi), atkaļķošanas līdzekli vai grīdas apkopes līdzekļus, kurus nevar atšķaidīt tīrā ūdens tvertnē vai kas nav piemēroti jūsu cietā seguma grīdai. Lūdzu, izmantojot grīdas mazgāšanas līdzekli, kurš rada maz putu vai nerada putas, kas ir piemērots jūsu cietā seguma grīdai.
Silta ūdens pievienošana tīrā ūdens tvertnē
Ūdens tvertnē varat pievienot remdenu ūdeni, kura temperatūra nepārsniedz 35 °C, vai aukstu ūdeni.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7070/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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