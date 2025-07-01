Philips atbalsts
Vai Philips Avent vecuma vadlīnijas ir svarīgas?
Jā, knupīša aizsargiem un knupjiem ir dažādi izmēri, dažāda cietība un forma. Vecuma vadlīnijās ir ņemts vērā aizsargu un knupju izmērs un cietība.
Ja knupītis (arī tā aizsargs) ir iestrēdzis bērna mutē, neuztraucieties. To nevar norīt, un tā izstrādē bijuši paredzēti šādi gadījumi. Uzmanīgi un pēc iespējas maigāk izņemiet knupīti no mutes.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF376/27 , SCF091/37 , SCF376/32 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›