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Vai Philips Avent knupīši ir droši veselīgai mutes dobuma attīstībai?

Jā, visi Philips Avent knupīši ir droši.

Mūsu knupīši ir mīksti, un mazais uzgalis viegli saplacinās. Tas pielāgojas mazuļa mēlei un aukslējām. Knupīša forma vienmērīgi sadala spiedienu uz mazuļa žokli, zobiem un smaganām.

Visus Philips Avent knupīšus ir akreditējis neatkarīgs mutes veselības fonds.

Mutes veselības fonds izvērtē patērētāju mutes veselības aprūpes produktus, lai nodrošinātu, ka ražotāju apgalvojumi ir klīniski pierādīti un nav pārspīlēti. Vairāk varat uzzināt šeit.

 

  1. Forma atbalsta pareizas mutes muskuļu kustības, kas ir svarīgas skaidras runas artikulācijas attīstībai.
  2. Knupīša gals ir izstrādāts tā, lai tas anatomiski iederētos mazuļa mutē un palīdzētu mazināt spiedienu starp mēli un muti.

Vai Philips Avent knupīši ir droši veselīgai mutes dobuma attīstībai?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF376/27 , SCF091/40 , SCF075/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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