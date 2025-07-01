ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Vai Philips Avent pudelītes ir piemērotas saldētavai?

Jā, visas Philips Avent plastmasas pudelītes — pilnībā saliktas un aizvērtas — var glabāt saldētavā un izmantot iepriekš pagatavotai pārtikai.
Neglabājiet saldētavā stikla pudelītes, jo tās var saplīst.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa