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Pirms katras lietošanas reizes manuāli pārbaudiet Philips Avent knupīti. Izmantojiet šo mācību video par to, kā pārbaudīt Philips Avent knupīša drošumu. Šie paši norādījumi attiecas uz Philips Avent Soothie knupīti.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF091/38 , SCF087/13 , SCF087/12 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
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Philips Avent knupīša drošuma pārbaude
Vai Philips Avent knupīši ir droši manam mazulim?
Kāpēc Avent knupji un knupīši ir izgatavoti no silikona, nevis lateksa?