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Philips Avent knupīša drošuma pārbaude

Pirms katras lietošanas reizes manuāli pārbaudiet Philips Avent knupīti. Izmantojiet šo mācību video par to, kā pārbaudīt Philips Avent knupīša drošumu. Šie paši norādījumi attiecas uz Philips Avent Soothie knupīti.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF091/38 , SCF087/13 , SCF087/12 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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