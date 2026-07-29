Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?

Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz modeļiem HD9285, HD9860–HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 un NA352.
Kad gatavojat ēdienu, izmantojot noklusējuma iepriekš iestatītos iestatījumus, automātiskās gatavošanas programmas vai Smart Chef programmas (atkarībā no jūsu Airfryer ierīces modeļa), noteikti ierīces modeļi brīdinās jūs ar pīkstošu skaņas signālu, kad pienāks laiks sakratīt ēdienu. Plašāka informācija par šo funkciju atrodama jūsu ierīces lietotāja rokasgrāmatā, kuru var skatīt un lejupielādēt arī vietnē www.philips.com/support. Airfryer modeļa numurs redzams uzlīmē, kas pielīmēta ierīces apakšā.
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