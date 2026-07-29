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Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?

Kratot vairākās kārtās Philips Airfryer grozā saliktus produktus, ap tiem tiek nodrošināta laba gaisa plūsma. Turklāt šādi varat novērtēt produktu krāsu un gatavības pakāpi, tādējādi gādājot, ka ēdiens būs vienmērīgāk pagatavots.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA565/02 , NA150/00 , NA331/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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