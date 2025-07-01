Vai mans mazulis var pats rīkoties ar Philips Avent stikla pudelīti?

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Nē, ar stikla pudelīti atļauts rīkoties tikai pieaugušajiem. Lai arī stikls ir izturīgs, tas var saplīst stikla dabisko raksturīpašību dēļ. Turklāt stikls var būt pārāk smags, lai mazulis spētu ar pudelīti rīkoties. Piezīme. Tāpēc treniņa rokturus nevar uzlikt stikla pudelītei.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY930/01 , SCY933/01 , SCF671/17 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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