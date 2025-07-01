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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/07 , SCF087/03 , SCF087/04 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Es izlasīju ziņas par knupīšiem un BPA — kā jūs apstiprināt, ka Philips Avent knupīši nesatur BPA?
Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?
Philips Avent knupīša drošuma pārbaude
Ar ko atšķiras dažādie Philips Avent knupji?