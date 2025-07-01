ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?

Jā, Philips Avent izstrādājumus var droši lietot, kad to krāsa ir mainījusies, ja vien daļas ir tīras un labā stāvoklī. Krāsas maiņa ir nekaitīga; parasti plastmasu iekrāso pārtika.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/07 , SCF087/03 , SCF087/04 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa