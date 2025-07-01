Kāpēc Avent knupji un knupīši ir izgatavoti no silikona, nevis lateksa?

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Silikona priekšrocības salīdzinājumā ar lateksu:
Ļoti caurspīdīgs, dabisks un higiēnisks.
Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret lateksu.
Silikona gumija ir izturīgāka nekā lateksa gumija.
Izturīgs – mazulim ir grūti to pārkost.
Bez garšas un bez smaržas – atvieglo zīdīšanu ar krūti. Latekss ir ar gumijas smaržu un garšu, un tas var izraisīt mazuļa atteikšanos no mātes krūtīm.
Var sterilizēt, izmantojot verdošu ūdeni, tvaiku vai auksto ūdeni.
* Droši lietojams mikroviļņu krāsnī un trauku mazgājamajā mašīnā.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/07 , SCF087/03 , SCF087/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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