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Kāpēc Avent knupji un knupīši ir izgatavoti no silikona, nevis lateksa?

Silikona priekšrocības salīdzinājumā ar lateksu:

 Ļoti caurspīdīgs, dabisks un higiēnisks.
 Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret lateksu.
 Silikona gumija ir izturīgāka nekā lateksa gumija.
 Izturīgs – mazulim ir grūti to pārkost.
 Bez garšas un bez smaržas – atvieglo zīdīšanu ar krūti. Latekss ir ar gumijas smaržu un garšu, un tas var izraisīt mazuļa atteikšanos no mātes krūtīm.
 Var sterilizēt, izmantojot verdošu ūdeni, tvaiku vai auksto ūdeni.
* Droši lietojams mikroviļņu krāsnī un trauku mazgājamajā mašīnā.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/07 , SCF087/03 , SCF087/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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