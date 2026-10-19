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Kā iztīrīt PowerPro Aqua filtru?

Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja filtru var tīrīt, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Izņemiet filtru
  2. Saudzīgi nomazgājiet to tīrā ūdenī
  3. Izspiediet atlikušo ūdeni
  4. Ļaujiet tam žūt 24 stundas
  5. Ievietojiet filtru atpakaļ putekļsūcējā

Noskatieties tālāk redzamo video, lai uzzinātu, kā to izdarīt.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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