Kā iztīrīt PowerPro Aqua filtru?

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Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja filtru var tīrīt, veicot tālāk norādītās darbības.
Noskatieties tālāk redzamo video, lai uzzinātu, kā to izdarīt.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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