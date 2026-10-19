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Kā uzstādīt Philips PowerPro Aqua?

Philips PowerPro Aqua var uzstādīt, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Izņemiet skrūvējamo skavu
  2. Ievietojiet cauruli korpusā
  3. Ievietojiet skrūvējamo skavu atpakaļ (un pievelciet, izmantojot skrūvgriezi vai monētu)
  4. Pievienojiet strāvas vadu
  5. Pieslēdziet elektroapgādei
  6. Uzlādējiet putekļsūcēju 5 stundas

Noskatieties tālāk redzamo video, lai uzzinātu, kā to izdarīt.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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