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Kā atšķiras dažādi Philips Lumea uzgaļi?

Lumea komplektācijā ir dažādi uzgaļi, un katrs no tiem ir paredzēts noteiktai ķermeņa zonai. Neizmantojiet uzgaļus zonām, kurām tie nav paredzēti. Izmantojiet lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidroti, kādi uzgaļi iekļauti jūsu Lumea modeļa komplektācijā. 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRI940/00, BRI921/00, BRI947/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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