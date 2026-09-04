Ar ko atšķiras dažādie Philips Avent knupji?

Uzziniet, kā Philips Avent Ultra start, Ultra soft un Ultra air knupji atšķiras no mūsu parastajiem knupjiem.
Philips Avent knupji jaundzimušajiem ir mūsu vieglākie un mazākie knupji bez gredzena, kas paredzēti tieši jaundzimušajiem. Labāka gaisa plūsma mazina ādas sausumu un kairinājumu. Ultra start knupim ir arī pārnēsāšanas/sterilizēšanas futrālis, kuru izmantojot, knupi drīkst sterilizēt mikroviļņu krāsnī. Ultra Start knupis ir pieejams arī Nighttime versijā.
Philips Avent Ultra soft knupim ir mīksts un elastīgs aizsargs, kas mazina nospiedumus un ādas kairinājumu. Ultra soft knupim ir arī pārnēsāšanas/sterilizēšanas futrālis, kuru izmantojot, knupi drīkst sterilizēt mikroviļņu krāsnī. Ultra soft knupji ir pieejami mazuļiem no 0 līdz 6 mēnešiem, no 6 līdz 18 mēnešiem un mazuļiem, kas vecāki par 18 mēnešiem.
Philips Avent Ultra air knupis nodrošina lielāku gaisa plūsmu nekā citi Philips Avent knupji. Labāka gaisa plūsma mazina ādas sausumu un kairinājumu. Ultra air knupim ir arī pārnēsāšanas/sterilizēšanas futrālis, kuru izmantojot, knupi drīkst sterilizēt mikroviļņu krāsnī. Ultra air knupis ir pieejams kā Nighttime modelis, un tie ir paredzēti mazuļiem no 0 līdz 6 mēnešiem, no 6 līdz 18 mēnešiem un mazuļiem, kas vecāki par 18 mēnešiem.
Viengabala silikona knupī atvēlēta vieta pirkstam, tādējādi, kad ieliksiet pirkstu knupī, jaundzimušajam būs vieglāk zīst. Soothie knupis ir pieejams ar apaļu un sirds/izliektu formu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:SCF376/27 , SCF087/02 , SCF087/03 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›