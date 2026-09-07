30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF087/04 , SCF087/03 , SCF087/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Es izlasīju ziņas par knupīšiem un BPA — kā jūs apstiprināt, ka Philips Avent knupīši nesatur BPA?
Kā sterilizēt Philips Avent knupīti?
Kāpēc Avent knupji un knupīši ir izgatavoti no silikona, nevis lateksa?
Ar ko atšķiras dažādie Philips Avent knupji?