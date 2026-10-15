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Ko nozīmē simboli uz manas Sonicare zobu sukas?

Simboli uz Philips Sonicare elektriskās zobu sukas sniedz informāciju par zobu sukas iestatījumiem un statusu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX4021/04, HX4022/03, HX4022/04. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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