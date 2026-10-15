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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX4021/04, HX4022/03, HX4022/04. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Ko nozīmē simboli uz manas Sonicare zobu sukas?
Kā pieprasīt garantēto naudas atmaksu?
Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Kā lādēt Sonicare zobu suku?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?
Vai es varu nomainīt Sonicare zobu sukas akumulatoru?
Kā tīrīt Philips Sonicare zobu suku?