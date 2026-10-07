ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Kā mainīt Philips epilatora ātruma iestatījumus?

Ir pieejamas divas ātruma iestatījumu opcijas. Maza ātruma vai liela ātruma iestatījumu varat izvēlēties, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai bīdot ātruma iestatījumu uz augšu. 

Ja nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu reizi, Philips epilators ieslēdzas ar liela ātruma iestatījumu (II iestatījums). Ja jūs nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas vēlreiz, ātruma iestatījums mainās uz mazu ātrumu (I iestatījums). Ja nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu trešo reizi, Philips epilators izslēdzas.

Piezīme. Essential epilators ir aprīkots ar 2 ātruma iestatījumiem. Izmantojot skuvekļa galviņu, pieejams ir tikai 1 ātruma iestatījums. Šis iestatījums ir vispiemērotākais skūšanai.

Kā mainīt Philips epilatora ātruma iestatījumus?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRE719/00, BRE711/00, BRE709/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa