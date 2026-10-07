Kā mainīt Philips epilatora ātruma iestatījumus?

Ir pieejamas divas ātruma iestatījumu opcijas. Maza ātruma vai liela ātruma iestatījumu varat izvēlēties, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai bīdot ātruma iestatījumu uz augšu.
Ja nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu reizi, Philips epilators ieslēdzas ar liela ātruma iestatījumu (II iestatījums). Ja jūs nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas vēlreiz, ātruma iestatījums mainās uz mazu ātrumu (I iestatījums). Ja nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu trešo reizi, Philips epilators izslēdzas.
Piezīme. Essential epilators ir aprīkots ar 2 ātruma iestatījumiem. Izmantojot skuvekļa galviņu, pieejams ir tikai 1 ātruma iestatījums. Šis iestatījums ir vispiemērotākais skūšanai.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:BRE719/00, BRE711/00, BRE709/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›