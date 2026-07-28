Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Lai uzzinātu, kuri cepšanas piederumi ir piemēroti jūsu Airfryer modelim, izlasiet tālāk redzamo rakstu.
Philips Airfryer ierīcē var izmantot jebkuru karstumizturīgu trauku vai veidni neatkarīgi no tā, vai tas ir izgatavots no stikla, keramikas, metāla vai silikona. Varat arī izmantot silikona vai papīra kēksiņu trauciņus vai veidnes, lai ceptu kēksiņus, kēksus vai neliela izmēra sacepumus.
Jūsu Airfryer ierīcei ir pieejami tālāk norādītie Philips lielie cepšanas komplekti (skatiet arī attēlu ar to pārskatu).
HD9925 lielais cepšanas komplekts L izmēra Airfryer ierīcei (kompakts) Modeļi: HD9100, HD9200, HD9212–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749
HD9945 lielais cepšanas komplekts XL izmēra Airfryer ierīcei Modeļi: HD9257, HD9260–HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (lielais grozs)
HD9959 lielais cepšanas komplekts XXL izmēra Airfryer ierīcei Modeļi: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870
HD9956 cepšanas komplekts ģimenei XXL izmēra Combi Airfryer ierīcei Modeļi: HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9875 un HD9880
Ievietojot cepšanas formu grozā, jāgādā, lai tai apkārt būtu brīva vieta, jo ir jānodrošina gaisa plūsma.
Vienmēr ievietojiet cepšanas trauku grozā.
Nekad nenovietojiet cepšanas trauku tieši pannā, jo tas samazina gaisa plūsmu pannā un karsēta tiek tikai ēdiena augšpuse.
Izmantojot karstas cepšanas formas vai veidnes, jābūt uzvilktiem karstumizturīgiem cimdiem. Cepšanas formas, veidnes un Philips Airfryer grozs stipri uzkarst.
Tālāk norādīti jūsu Airfryer ierīcē izmantojamo cepšanas formu vai veidņu maksimālie izmēri (skatiet arī attēlu ar to pārskatu).
L izmēra Airfryer (kompakts) Modeļi: HD9100, HD9200, HD9216–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749 Maksimālais izmērs: ārējās malas 17 x 16 cm/6,7 x 6,3 collas Maksimālais diametrs: 16 cm/6,3 collas Maksimālais augstums: 6 cm/2,4 collas
XL izmēra Airfryer ar lodziņu Modelis: HD9257 Maksimālais izmērs: ārējās malas 19 x 18 cm/7,5 x 7,1 colla Maksimālais diametrs: 18 cm/7,1 colla Maksimālais augstums: 7 cm/2,8 collas
XL izmēra Airfryer Modeļi: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280 Maksimālais izmērs: ārējās malas 20 x 19 cm/7,8 x 7,5 collas Maksimālais diametrs ir 19 cm/7,5 collas Maksimālais augstums: 7 cm/2,8 collas
XXL izmēra Airfryer Modeļi: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870 Maksimālais izmērs: ārējās malas 21 x 20 cm/8 x 7,7 collas Maksimālais diametrs ir 20 cm/7,7 collas Maksimālais augstums: 9 cm/3,6 collas.
XXL izmēra Combi Airfryer Modeļi: HD9875, HD9880 Maksimālais izmērs: ārējās malas 22 x 22 cm/8,8 x 8,7 collas Maksimālais diametrs: 25 cm/9,8 collas Maksimālais augstums: 9 cm/3,6 collas Divu grozu Airfryer Modeļi: NA350, NA351, NA352 Maksimālais izmērs: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 collas (mazais grozs), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 colla (lielais grozs) Maksimālais diametrs: 9 cm/3,6 collas (mazais grozs), 17 cm/6,7 collas (lielais grozs) Maksimālais augstums: 7 cm/2,8 collas
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:NA150/00 , NA565/02 , NA331/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›