Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?

Kad jūs reģistrējat Sonicare zobu suku, varat pārbaudīt, vai ir kādi īpaši piedāvājumi, kurus izmantot. Jūs varat reģistrēt savu zobu suku, izmantojot vietni philips.com vai Sonicare lietotni. Jūs varat reģistrēt savu zobu suku ar lietotni tikai tad, ja jums pieder zobu suka, kas atbalsta lietotni.
Piesakieties savā My Philips kontā vai izveidojiet jaunu kontu. Kad esat pieteicies, noklikšķiniet uz “Reģistrēt savu produktu” un izpildiet norādījumus.
Lietotnē piesakieties savā My Philips kontā.
Ar lietotni pievienojiet savu zobu suku, izmantojot Bluetooth.
Kad savienojums ir izveidots, noklikšķiniet uz trim punktiem apakšējā labajā stūrī.
Izvēlnē atlasiet “Mani produkti”.
Noklikšķiniet uz “Reģistrēt manu produktu” un izpildiet norādījumus.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX6500/23 , HX6600/11 , HX6600/12 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›