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Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?

Kad jūs reģistrējat Sonicare zobu suku, varat pārbaudīt, vai ir kādi īpaši piedāvājumi, kurus izmantot. Jūs varat reģistrēt savu zobu suku, izmantojot vietni philips.com vai Sonicare lietotni. Jūs varat reģistrēt savu zobu suku ar lietotni tikai tad, ja jums pieder zobu suka, kas atbalsta lietotni.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX6500/23 , HX6600/11 , HX6600/12 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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