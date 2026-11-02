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Kā vislabāk uzglabāt Philips mitrās kopšanas putekļsūcēja Aqua piederumus?

Katrs Philips mitrās kopšanas putekļsūcējs ietver ūdens tvertni un mikrošķiedras spilventiņus. Lai uzglabātu šos piederumus optimālā stāvoklī, pēc katras lietošanas reizes, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības (darbību numuri atbilst sniegtajām ilustrācijām).

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC8347/01, XC8349/01, XC8147/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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