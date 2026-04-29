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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: NA342/00, NA332/00, NA331/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai gumijas aizbāznis ir jāizņem no Philips Airfryer pannas?
Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Kā Philips Airfryer izmantot priekšiestatījumus?
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana