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Kā es varu droši utilizēt Sonicare 9900 Prestige zobu sukas akumulatoru?

Uzlādējamais akumulators, kas atrodas Sonicare 9900 Prestige zobu sukā, nav nomaināms. Ja gatavojieties izmest Sonicare 9900 Prestige zobu suku, kvalificēts speciālists var izņemt akumulatoru, lai to varētu atkārtoti pārstrādāt. Drošības apsvērumu dēļ neiesakām mēģināt izņemt akumulatoru mājās pašiem. 

Instrukcijas kvalificētiem speciālistiem, kā droši izņemt iebūvēto akumulatoru, ir pieejamas šeit.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/11. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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