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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/11. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai varu izmantot Sonicare 9900 Prestige, ja nēsāju breketes vai ir modificēti zobi?
Kā Sonicare 9900 Prestige darbojas ar lietotni?
Cik pogu ir Sonicare 9900 Prestige?
Kā uzlādēt Sonicare 9900 Prestige rokturi pamatnē?
Kā es varu droši utilizēt Sonicare 9900 Prestige zobu sukas akumulatoru?
Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kuras ierīces ir saderīgas ar lietotni Sonicare / Sonicare For Kids?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?
Vai es varu nomainīt Sonicare zobu sukas akumulatoru?
Kā lādēt Sonicare zobu suku?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Ko nozīmē simboli uz manas Sonicare zobu sukas?
Kā tīrīt zobus, izmantojot Sonicare lietotni?
Kā tīrīt Philips Sonicare zobu suku?
Kā savienot zobu suku ar Sonicare lietotni?