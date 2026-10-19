Philips atbalsts
Kā ieprogrammēt SENSEO® Select/Maestro
Lai pielāgotu SENSEO® Select/Maestro recepšu tilpumu, skatiet tālāk sniegto pamācības video un norādes par tā iestatīšanu.
Katram Intensity Plus bīdņa iestatījumam var pielāgot kafijas tilpumu atbilstoši personīgajām vēlmēm, un šo iestatījumu var saglabāt.
- Iestatiet Intensity Plus bīdni tajā receptes pozīcijā, kuru vēlaties pielāgot.
- 5 sekundes turiet nospiestu 1 tasītes pogu. Neatlaidiet pogu, līdz indikators nesāk ātri mirgot, norādot, ka atmiņas funkcija ir aktīva.
- 1 tasītes poga turpina ātri mirgot, kamēr kafijas automāts pirms kafijas pagatavošanas 60–90 sekundes uzsilst.
- Kad sasniegts vēlamais kafijas tilpums, vēlreiz nospiediet 1 tasītes pogu. 1 tasītes poga ātri nomirgo, norādot, ka receptes jaunais kafijas tilpuma iestatījums ir saglabāts.
Piezīme.
- Receptes kafijas tilpums ir saglabāts gan 1 tasītes pogai, gan 2 tasīšu pogai.
- Atlasot šo recepti, kafijas automāts tagad gatavos pielāgoto kafijas tilpumu.
Maksimālais iestatāmais tilpums ir 145 ml, un minimālais tilpums ir 25 ml.
Lai atjaunotu recepšu tilpuma standarta rūpnīcas iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.
- 5 sekundes turiet nospiestu 2 tasīšu pogu.
- Atlaidiet 2 tasīšu pogu, kad 1 tasītes poga un 2 tasīšu poga sāk mirgot.
Visu recepšu kafijas tilpumi tagad ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: CSA250/11, CSA250/10.