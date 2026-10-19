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Kā ieprogrammēt SENSEO® Select/Maestro

Lai pielāgotu SENSEO® Select/Maestro recepšu tilpumu, skatiet tālāk sniegto pamācības video un norādes par tā iestatīšanu.    

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: CSA250/11, CSA250/10.

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