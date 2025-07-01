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Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?

Lai pasargātu jūsu zobus un smaganas, Sonicare zobu suka mēra spiedienu, ko izdarāt zobu tīrīšanas laikā. Ja piemērojat pārāk lielu spiedienu, rokturis mainīs vibrāciju. 

Jūs brīdinās, ja piemērojat pārāk lielu spiedienu. Atkarībā no zobu sukas modeļa tam var būt viens vai vairāki no tālāk minētajiem signāliem.

  • Gaismas indikators zobu sukas pamatnē (tikai Prestige 9900. sērijas, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000., 6000.–7000. sērijas un Advanced Clean zobu sukām)
  • Mirgos zobu sukas uzgaļa atgādinājuma LED indikators.
  • Mainīsies vibrācija un līdz ar to arī tīrīšanas intensitāte.
  • Skaņa un/vai pulsējoša skaņa.

Kad samazināsiet spiedienu, šie signāli tiks pārtraukti. 

Ja zobu suka nereaģē, kad to pārmērīgi spiežat, pārbaudiet, vai ir iespējota spiediena sensora funkcija. Parasti šo funkciju var pārslēgt, novietojot zobu suku uz lādētāja un līdz 7 sekundēm turot nospiestu barošanas pogu. Atskanēs vairāki pīkstieni un pie roktura pamatnes iedegsies LED indikators.

Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu, vai konkrētajam modelim ir spiediena sensors, un uzzinātu, kā iespējot vai atspējot šo funkciju. 

Ja spiediena sensors aktivizējas arī tad, ja vispār neizdarāt spiedienu, pievienojiet zobu suku lādētājam vismaz 10 sekundes.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu palīdzību. 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX3792/12 , HX3792/11 , HX7429/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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