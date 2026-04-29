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Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?

Jūs varat mainīt savas Sonicare zobu sukas intensitāti uz roktura vai ar lietotni. Tālāk skatiet dažādus veidus, kā varat mainīt Sonicare zobu sukas intensitāti.  

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HX4072/42, HX3901/01, HX3901/03. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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