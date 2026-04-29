Kā mainīt manas Sonicare zobu sukas intensitātes iestatījumus?
Jūs varat mainīt savas Sonicare zobu sukas intensitāti uz roktura vai ar lietotni. Tālāk skatiet dažādus veidus, kā varat mainīt Sonicare zobu sukas intensitāti.
Jūsu zobu sukai pēc noklusējuma ir iestatīta ļoti augsta intensitāte. Tas ir trešais un lielākais no trim indikatoriem.
Vidējais indikators atbilst vidējai intensitātei.
Apakšējais indikators atbilst zemai intensitātei.
Jūs varat mainīt iestatījumu tīrīšanas cikla laikā, nospiežot intensitātes indikatoru vai izmantojot Sonicare lietotni.
Jūs varat izvēlēties kādu no trim dažādiem intensitātes līmeņiem: zems, vidējs vai augsts. Intensitāte tiks automātiski izvēlēta atbilstoši sukas uzgalim, kuru jūs pievienosiet. Tīrīšanas laikā varat mainīt intensitāti, nospiežot režīma / intensitātes pogu. Šo funkciju nevar regulēt, ja rokturis ir apturēts vai izslēgts.
Dažām Sonicare zobu sukām ir intensitātes opcijas, bet nav LED gaismas. Šie modeļi ļauj mainīt intensitāti, lietošanas laikā nospiežot ieslēgšanas pogu.
Jūs varat izvēlēties kādu no trim dažādiem intensitātes līmeņiem: zems, vidējs vai augsts. Lai palielinātu intensitātes līmeni, nospiediet pogu “+”. Nospiediet pogu “-”, lai to samazinātu. To var izdarīt jebkurā brīdī tīrīšanas cikla laikā.
Jūs varat arī mainīt savas Sonicare Prestige zobu sukas intensitāti Sonicare lietotnē. Izpildiet tālāk aprakstītos norādījumus.
Atveriet Sonicare lietotni.
Priekštīrīšanas ekrānā pieskarieties pogai “^”, lai izvērstu zobu sukas iestatījumus. Ekrāna augšdaļā pieskarieties zemai, vidējai vai augstai intensitātei.
Atjaunināšanas ekrānā parādīsies kontrolatzīme. Tā norāda, ka intensitāte ir veiksmīgi nomainījusies. Tas tiks parādīts arī uz roktura.
Pieskarieties < bultiņai, lai sāktu tīrīšanu, izmantojot jauno intensitāti.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HX4072/42, HX3901/01, HX3901/03. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›