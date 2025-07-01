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Kā sagatavot Philips Avent pudelīti un knupīti pirmajai lietošanas reizei?

Lai nodrošinātu labu higiēnu, rūpīgi notīriet visas daļas pirms pirmās lietošanas reizes un pēc katras nākamās lietošanas reizes. Pēc katras barošanas reizes izjauciet visas daļas un nomazgājiet tās siltā ziepjūdenī. Pārliecinieties, ka ir notīrītas visas ēdiena atliekas, un pēc tam rūpīgi noskalojiet. Ja barošanas knupīša gala tīrīšanai izmantojat suku, tīriet to pēc iespējas uzmanīgāk, lai nesabojātu.

Sterilizējiet notīrītās daļas, izmantojot Philips Avent sterilizatoru, vai 5 minūtes vāriet tās ūdenī.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY962/02 , SCY966/02 , SCY930/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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