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Mani mati iepinas Philips matu žāvēšanas fēnā

Ja jūsu mati iepinas vai tiek ievilkti Philips matu žāvēšanas fēnā, lūdzu, skatiet tālāk sniegtos problēmu novēršanas padomus, lai novērstu šo problēmu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BHD720/10 , BHD500/00 , BHD504/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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