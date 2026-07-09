Mani mati iepinas Philips matu žāvēšanas fēnā

Ja jūsu mati iepinas vai tiek ievilkti Philips matu žāvēšanas fēnā, lūdzu, skatiet tālāk sniegtos problēmu novēršanas padomus, lai novērstu šo problēmu.
Kamēr žāvējat matus ar Philips matu žāvēšanas fēnu, gādājiet, lai tā priekšpuse būtu vērsta pret jūsu matiem. Ja mēģināt žāvēt matus, kamēr pret matiem pavērsta matu žāvēšanas fēna aizmugure, pastāv iespēja, ka jūsu mati var iepīties gaisa ieplūdes režģī matu žāvēšanas fēna aizmugurē.
Ja jūsu mati jau ir iepinušies matu žāvēšanas fēnā, tad saglabājiet mieru. Nekavējoties izslēdziet matu žāvēšanas fēnu un saudzīgi izvelciet no tā matus. Jūs varat arī lūgt, lai kāds palīdz.
Mēs iesakām uzmanīgi ievērot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai novērstu šādu problēmu rašanos.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:BHD720/10 , BHD500/00 , BHD504/00 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›