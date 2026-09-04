Kāpēc produkta komplektācijā nav iekļauts adapteris?
Philips ir apņēmies samazināt plastmasas atkritumu daudzumu. Atbilstoši mūsu īstenotajiem vides aizsardzības centieniem vairāku Philips izstrādājumu komplektācijā vairs nav iekļauti USB adapteri. Lai gan tas var šķist neērti, varat būt droši, ka lielākajai daļai patērētāju jau ir viens vai vairāki USB sienas adapteri.
Mēs produktu komplektos joprojām iekļausim USB uzlādes kabeļus, kurus varēs izmantot ar USB adapteriem.
Tālāk ir sniegta plašāka informācija par to, kuru adapteri varat izmantot ar jūsu Philips ierīci.
Ne visās valstīs var iegādāties Philips USB adapteri. Varat vietnē Philips.com meklēt kādu no tālāk norādītajiem adapteriem (HQ87 vai WAA1001/WA2001) vai frāzes “USB sienas adapteris” vai “sienas adapteris”. Ja neatrodat meklēto, sazinieties ar mums.
Ja jums jau ir USB adapteris, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts un atbilst drošības standartiem (ideālā gadījumā tā ir uzticama zīmola prece). Drošības standartus drošai uzlādei skatiet tālāk.
Ieejas spriegums: 100–240 V.
Izejas spriegums: 5 V.
Izejas jauda: 1 A vai lielāka.
Ja vēlaties izmantot vai lādēt ierīci mitrā vidē, piemēram, vannas istabā, jāizmanto šļakatdrošs adapteris (IPX4).
Iesakām izmantot šļakatdrošu (IPX4) adapteri. Šo adapteri varat iegādāties Philips tiešsaistes veikalā vai pie jebkura cita mazumtirgotāja. Meklējiet uz adaptera tekstu vai simbolu “IPX4”.
Tālāk redzams HQ87 IPX4 sienas adaptera piemērs. Piezīme. Dažādās valstīs ir atšķirīgas ikonas un attēli, kas apzīmē šļakatdrošu ierīci vai IPX4 aizsardzību. Skatiet attiecīgās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu tai piemērotos USB sienas lādētājus.
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Ieteicamais adapteris
Philips ķermeņa kopšanas un skaistuma produkti: OneBlade, skuvekļi, sieviešu skuvekļi, apmatojuma kopšanas ierīces un matu griešanas ierīces
Philips HQ87 šļakatdrošais IPX4 adapteris.
Philips Sonicare: elektriskās zobu sukas un mutes dobuma irigatori