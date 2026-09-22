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Kā salikt Philips AquaTrio putekļsūcēju?

Pirms pirmo reizi izmantojat Philips AquaTrio bezvadu ierīci, veiciet šajā rakstā sniegtās un/vai videoklipos minētās darbības.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz AquaTrio 7000. un 9000. sērijas modeļiem (neattiecas uz AquaTrio un AquaTrio Pro). Skatiet tālāk redzamo attēlu.

7000. un 9000. sērija

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01 , XW9383/01 .

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