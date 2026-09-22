Kā salikt Philips AquaTrio putekļsūcēju?

Pirms pirmo reizi izmantojat Philips AquaTrio bezvadu ierīci, veiciet šajā rakstā sniegtās un/vai videoklipos minētās darbības. Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz AquaTrio 7000. un 9000. sērijas modeļiem (neattiecas uz AquaTrio un AquaTrio Pro). Skatiet tālāk redzamo attēlu.
Staciju varat samontēt, ievietojot ierīces turētāju pamatnē, līdz atskan klikšķis, un tajā varat arī uzglabāt tīrīšanas suku (skatiet A attēlu).
Lai samontētu ierīci, ievietojiet rokturi ierīcē (skatiet B attēlu).
Lai ierīci uzglabātu, varat to ievietot pēctīrīšanas un uzglabāšanas stacijā, bīdot ierīci uz turētāja tā, lai ierīces turētāja gals atrastos ierīcē (skatiet C attēlu).
Noskatieties tālāk redzamo video, lai iegūtu detalizētus norādījumus par ierīces montāžu.
1. Nofiksējiet Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja ierīces turētāju pēctīrīšanas paplātē un savienojiet pozīcijas turētāju ar cauruli. 2. Lūdzu, pārliecinieties, ka pēctīrīšanas paplāte ir novietota pēc tīrīšanas un uzglabāšanas stacijas. Padoms. Suku varat pakārt uz ierīces turētāja āķa.
1. Savienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni (klikšķis). 2. Savienojiet putekļu tvertni ar cauruli (klikšķis). 3. Ievietojiet cauruli LED uzgalī. 4. Tikai putekļsūcēja sistēmas uzglabāšanai ievietojiet tikai putekļsūcēja sistēmu pēctīrīšanas un uzglabāšanas stacijās, vispirms novietojot LED uzgali uz pamatnes garā sāna un tad iespiežot cauruli turētājā.
1. Lai saliktu putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu, savienojiet trīs vienā rokas ierīci ar slapjas darbības moduli (klikšķis). 2. Savienojiet slapjas darbības moduli ar AquaSpin uzgali (klikšķis). 3. Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu uzglabāšanas nolūkos varat ievietot pēctīrīšanas un uzglabāšanas stacijā.
Piezīme. Putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu nav iespējams uzglabāt, izmantojot sienas stiprinājumu. Izmantojot sienas stiprinājumu, uzglabāt var tikai putekļsūcēja sistēmu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XW7110/01 , XW9383/01 .