Vai Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes (un putekļu tvertni – tikai AquaTrio 9000. sērijas ierīcēm) nevar mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Lasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu, kā tīrīt šīs detaļas.
Krāna ūdenī var tīrīt abas ūdens tvertnes, kā arī mitrās darbības filtru, kas atrodas netīrā ūdens tvertnē.
Pirms netīrā ūdens tvertnes vāciņa un tā ūdens plūsmas elementa uzlikšanas netīrā ūdens tvertnei ļaujiet tiem pilnībā nožūt. Ja abi elementi ir pilnīgi sausi, varat uzlikt vāciņu atpakaļ uz netīrā ūdens tvertnes un ievietot to atpakaļ ierīcē.
Pēc katras tīrīšanas reizes izmantojiet automātiskās tīrīšanas funkciju.
Noskatieties mūsu video, lai iegūtu detalizētas norādes par to, kā tīrīt ūdens tvertnes.
Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēja putekļu tvertnes nevar mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Optimālai darbībai, lūdzu, iztīriet putekļu tvertni pēc katras tās iztukšošanas reizes un veiciet tālāk norādītās darbības. 1. Izņemiet filtra korpusu, ieskaitot putu filtru (skatiet 1. attēlu). 2. Iztukšojiet putekļu tvertni atkritumu tvertnē (skatiet 2. attēlu). 3. Izskalojiet putekļu tvertnes iekšpusi un ciklona nodalījumu tekošā ūdenī (skatiet 3. attēlu). Piezīme. Lūdzu, netīriet putekļu tvertni trauku mazgājamā mašīnā! 4. Ļaujiet putekļu tvertnei un ciklona nodalījumam pilnībā nožūt (skatiet 4. attēlu). 5. Piestipriniet filtra korpusu ar putu filtru, kad putekļu tvertne ir nožuvusi (skatiet 5. attēlu). 6. Savienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni (skatiet 6. attēlu). Piezīme. Nesavienojiet trīs vienā rokas ierīci ar putekļu tvertni bez filtra turētāja ar putu filtru.
Philips AquaTrio 9000. sērijas putekļsūcēju ūdens tvertnes nevar mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Varat tekošā ūdenī iztīrīt abas ūdens tvertnes, kā arī netīrā ūdens tvertnes ūdens plūsmas elementu (skatiet 1. attēlu). Pirms netīrā ūdens tvertnes vāciņa un tā ūdens plūsmas elementa uzlikšanas netīrā ūdens tvertnei ļaujiet tiem pilnībā nožūt (skatiet 2. attēlu). Ja abi elementi ir pilnīgi sausi, varat uzlikt vāciņu uz netīrā ūdens tvertnes un ievietot to atpakaļ ierīcē (skatiet 3. attēlu).
Lūdzu, pēc katras tīrīšanas sesijas izmantojiet AutoClean funkciju.
Ja vēlaties iegūt detalizētus norādījumus, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XW7110/01, XW9383/01.