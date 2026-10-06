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Vai Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?

Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes (un putekļu tvertni – tikai AquaTrio 9000. sērijas ierīcēm) nevar mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Lasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu, kā tīrīt šīs detaļas.

aquatrio 9000

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01, XW9383/01.

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