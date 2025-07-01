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Vai Philips AquaTrio putekļsūcēju var izmantot visu grīdu, paklāju un grīdsegu tīrīšanai?

Lai uzzinātu par visām virsmām, uz kurām var izmantot Philips AquaTrio 7000. vai 9000. sērijas ierīci, lasiet tālāk doto rakstu.

aquatrio 7000 un 9000

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01, XW9383/01.

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