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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XW7110/01, XW9383/01.
Kad nomainīt Philips AquaTrio putekļsūcēja sukas un filtrus?
Vai varu nomainīt Philips AquaTrio bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
Vai Philips AquaTrio putekļsūcēja ūdens tvertnes var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Kā salikt Philips AquaTrio putekļsūcēju?
Vai Philips AquaTrio putekļsūcēju var izmantot visu grīdu, paklāju un grīdsegu tīrīšanai?
Kādu ūdeni varu izmantot Philips AquaTrio putekļusūcējā?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā tīrīt Philips AquaTrio putekļsūcēju pēc lietošanas