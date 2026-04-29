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Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?

Oriģinālajā Natural knupītī, pretkoliku knupītī vai tradicionālajā pudelītē piens parasti plūst viegli. Tāpēc, sākot izmantot Natural Response knupīti, ieteicams palielināt knupīša plūsmas ātrumu.

Ļaujiet mazulim iepazīt jauno knupīti. Vērojiet mazuļa reakciju, lai saprastu, vai knupītis ir jāmaina. Nākamajā tabulā sniegti ieteikumi par Natural Response knupīša sākotnējo plūsmas ātrumu. Noskatieties tālāk redzamo video, lai uzzinātu vairāk par mazuļu reakcijām barošanas laikā.

Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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