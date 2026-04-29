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Oriģinālajā Natural knupītī, pretkoliku knupītī vai tradicionālajā pudelītē piens parasti plūst viegli. Tāpēc, sākot izmantot Natural Response knupīti, ieteicams palielināt knupīša plūsmas ātrumu.
Ļaujiet mazulim iepazīt jauno knupīti. Vērojiet mazuļa reakciju, lai saprastu, vai knupītis ir jāmaina. Nākamajā tabulā sniegti ieteikumi par Natural Response knupīša sākotnējo plūsmas ātrumu. Noskatieties tālāk redzamo video, lai uzzinātu vairāk par mazuļu reakcijām barošanas laikā.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai bērnam var dot biezu pārtiku ar Natural Response knupīti?
Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?
Vai Natural Response knupīti var izmantot ar oriģinālo Natural pudelīti?
Kāpēc mazulis nepieņem Natural Response knupīti?
Kurš Natural Response knupītis ir piemērotākais manam mazulim?
Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?
Kāpēc uz Natural Response knupīšu iepakojumiem nav vecuma norādes?
Kādas ir Natural Response knupīša priekšrocības?