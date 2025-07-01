Kāpēc mazulis nepieņem Natural Response knupīti?

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Natural Response knupīši vairāk atgādina krūts darbību, tāpēc mazulis var dzert, norīt un elpot savā dabiskajā ritmā un veidā. Piens no knupīša plūst tikai tikmēr, kamēr mazulis aktīvi zīž. Mazuļiem, kas pirms tam izmantojuši brīvas plūsmas pudelītes, būs jāpielāgojas jaunajam dzeršanas veidam, un var paiet zināms laiks, līdz viņi pieradīs pie Natural Response knupīša.
Lielākajai daļai mazuļu nepatīk pārmaiņas, tāpēc var būt vajadzīgi vairāki mēģinājumi, lai mazulis pierastu pie jaunā barošanas veida. Pabarojiet mazuli ar jauno pudeli brīdī, kad viņš ir mierīgs un nav izsalcis. Ja mazuli ir mēģināts barot vairākas reizes, taču bez panākumiem, tas var nozīmēt, ka mazulim ir nepieciešams cits knupītis ar citādu caurplūdi.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY903/74 , SCD838/17 , SCD837/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›