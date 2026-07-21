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Kurš Natural Response knupītis ir piemērotākais manam mazulim?

Jaundzimušo barošana ar krūti un barošana ar pudelīti parasti notiek pēc vienas un tās pašas rutīnas. Mēs iesakām uzmanīgi vērot mazuļa uzvedību, lai atrastu knupīti ar labāko plūsmas caurlaidību.

Natural Response knupīši ir veidoti, lai pielāgotos tam, kā mazulis dzer. Tomēr jūs, iespējams, vēl nezināt, kā jūsu bērns dzer no pudelītes.

Parasti iesakām sākt ar pudelītes komplektā ietverto knupīti un tad vajadzības gadījumā nomainīt to. Ja pirmie barošanas mēģinājumi ir nesekmīgi, izvēlieties knupīti ar citu plūsmas ātrumu.

Izmantojiet barošanas knupīti ar lielāku caurplūdi tālāk aprakstītajos gadījumos.

  • Mazulis no pudeles nesaņem pietiekami daudz piena.
  • Ēšanas ilgums ir pārāk liels (piemēram, ilgāks par 30 minūtēm).
  • Mazulis ēšanas laikā iemieg, ir neapmierināts vai rotaļājas ar knupīti, nevis dzer pienu.

Izmantojiet barošanas knupīti ar mazāku caurplūdi tālāk aprakstītajos gadījumos.

  • Mazulis rij pienu ar lieliem malkiem.
  • Barošanas laikā piens izplūst no mutes.

Vadieties pēc mazuļa piena dzeršanas veida, nevis vecuma. Zīdaiņi, kuri aizrautīgi dzer pienu, dzeršanas laikā bieži spēcīgi zīž un saspiež knupīti, kā rezultātā palielinās piena plūsma. Tāpēc, lai izvairītos no pārplūdes, viņiem parasti ir nepieciešams knupītis ar mazāku plūsmas ātrumu, piemēram, 1. vai 2. izmēra knupītis. Mazuļiem, kas dzer lēnām un vienmērīgi, visticamāk, piemērotāki būs knupīši ar lielāku plūsmas caurlaidību (piemēram, 4. vai 5./6. izmēra knupītis), lai nodrošinātu pietiekamu piena plūsmu neatkarīgi no bērna vecuma.

Ja pirms tam izmantojāt Philips Avent Natural knupīti, sākot lietot Natural Response knupīti, mazulim būs nepieciešama lielāka plūsmas caurlaidība, jo mazulis būs pieradis pie lielākas piena plūsmas ar mazāku piepūli.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD838/17 , SCF396/31 , SCD837/10 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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