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Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?

Natural Response knupīši ir izstrādāti tā, lai pēc izskata un sajūtām atgādinātu krūti. Taču tikai Natural Response knupīši ir izstrādāti tā, lai tie arī darbotos līdzīgi krūtij, ļaujot pienam plūst tikai tad, kad mazulis aktīvi zīž.

Philips Natural Response knupīši ir pieejami ar 5 dažādām plūsmas caurlaidībām ASV un Kanādā un 6 dažādām caurlaidībām citās valstīs. Ja jums vairs nav iepakojuma, varat atpazīt knupīšus pēc tālāk minētajām iezīmēm.

  • Knupīša galā ir J veida sprauga, nevis apaļš caurums.
  • Knupīša galā nav spirālveida zīmējuma.
  • Natural knupīšu sānos ir norādīti 3 cipari, bet Natural Response knupīšiem — tikai 1.

Nejauciet Natural knupīšus ar Natural Response knupīšiem, jo atšķirīgais dzeršanas veids var samulsināt mazuli. Skatiet tālāk redzamo attēlu, lai saprastu, kurš knupītis jums ir.

Natural Response knupītis

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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