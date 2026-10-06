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Natural Response knupīši ir izstrādāti tā, lai pēc izskata un sajūtām atgādinātu krūti. Taču tikai Natural Response knupīši ir izstrādāti tā, lai tie arī darbotos līdzīgi krūtij, ļaujot pienam plūst tikai tad, kad mazulis aktīvi zīž.
Philips Natural Response knupīši ir pieejami ar 5 dažādām plūsmas caurlaidībām ASV un Kanādā un 6 dažādām caurlaidībām citās valstīs. Ja jums vairs nav iepakojuma, varat atpazīt knupīšus pēc tālāk minētajām iezīmēm.
Nejauciet Natural knupīšus ar Natural Response knupīšiem, jo atšķirīgais dzeršanas veids var samulsināt mazuli. Skatiet tālāk redzamo attēlu, lai saprastu, kurš knupītis jums ir.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai Natural Response knupīti var izmantot ar oriģinālo Natural pudelīti?
Vai bērnam var dot biezu pārtiku ar Natural Response knupīti?
Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?
Kāpēc mazulis nepieņem Natural Response knupīti?
Kurš Natural Response knupītis ir piemērotākais manam mazulim?
Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?
Kāpēc uz Natural Response knupīšu iepakojumiem nav vecuma norādes?
Kādas ir Natural Response knupīša priekšrocības?