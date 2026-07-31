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Vai bērnam var dot biezu pārtiku ar Natural Response knupīti?

Jā. Varat izmantot Philips Avent Natural Response knupīšus gan pienam, gan biezākiem šķidrumiem. Šie biezākie šķidrumi varētu būt piena maisījumi ar līdzekļiem pret piena atgrūšanu, piens, kas sajaukts ar graudaugiem, zīdaiņiem paredzēti rīsi, zīdaiņu pārtikas/piena maisījumi un zupas.

Tā kā biezāki šķidrumi plūst lēnāk, var būt nepieciešams ar lielāku skaitli apzīmēts knupītis, lai nodrošinātu mazulim ērtāku barības plūsmu.

Biezākiem šķidrumiem varat izmantot Natural Response knupīti Nr. 6 (“bieza barība”), kas ir īpaši izstrādāts biezākam ēdienam.

Philips Natural Response knupīši ir pieejami ar 5 dažādām plūsmas caurlaidībām ASV un Kanādā un 6 dažādām caurlaidībām citās valstīs.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD837/10 , SCY966/02 , SCY962/02 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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