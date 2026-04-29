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Kā salikt Natural Response pudelīti un knupīti?

Salieciet Natural Response pudelīti, nodrošinot, lai barošanas knupītis ir pilnībā izvilkts cauri uzskrūvējamam gredzenam, kā parādīts nākamajā attēlā. Ja knupītis netiks pareizi salikts, barošanas laikā radīsies noplūdes un piens izšļakstīsies.
 

Salikt Natural Response knupīti

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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