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Kā AirFree ventili izmantot ar Avent Natural Response pudelīti?

Pirms lietošanas noteikti notīriet un dezinficējiet visas detaļas.

  1. Izvelciet knupīti cauri uzskrūvējamam gredzenam.
  2. Pārliecinieties, vai knupītis ir pilnībā izvilkts caur uzskrūvējamo gredzenu.
  3. Ievietojiet AirFree ventili pudelītē.
  4. Lai nostiprinātu vāku, uzskrūvējiet gredzenu.
  5. Uzlieciet vāciņu uz pudelītes.
     

 

AirFree ventilis un Natural Response pudelīte

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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