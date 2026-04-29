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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Kā sagatavot Philips Avent pudelīti un knupīti pirmajai lietošanas reizei?
Kā salikt Natural Response pudelīti un knupīti?
Kāpēc uz Natural Response knupīšu iepakojumiem nav vecuma norādes?
Vai Philips Avent pudelītes ir piemērotas saldētavai?
Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?
Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?
Vai mani Philips Avent barošanas pudelītes piederumi ir savstarpēji saderīgi?
Kā AirFree ventili izmantot ar Avent Natural Response pudelīti?
Kāpēc izstrādājums tagad ir papīra iepakojumā?
Kā Natural Response knupītis atvieglo pāriešanu no barošanas ar krūti?
Kādas ir jaunā Natural Response knupīša priekšrocības?
Vai Natural Response knupīti var izmantot ar oriģinālo Natural pudelīti?
Kā Natural Response knupītis atšķiras no oriģinālā Natural knupīša?
Vai Natural Response knupīti var izmantot bez AirFree ventiļa?
Kāpēc mazulis nepieņem Natural Response knupīti?
Vai bērnam var dot biezu pārtiku ar Natural Response knupīti?
Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?
Kurš Natural Response knupītis ir piemērotākais manam mazulim?
Kādas ir Natural Response knupīša priekšrocības?