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Kā Philips bikini trimmerim piestiprināt ķemmi?

Bikini trimmera galviņu var izmantot, lai bikini zonā apgrieztu matiņus grūti aizsniedzamās vietās un izveidotu dažādus matu sakārtojumus bikini zonā. Bikini trimmera galviņai var piestiprināt bikini trimmera ķemmi, lai matiņus bikini zonā apgrieztu 3 mm garumā. 

Izmantojot ierīci intīmajā zonā (ārējo kaunuma lūpu ārpusē un iekšpusē), izmantojiet trimmera galviņu ar piestiprinātu ķemmi.

Ķemmes piestiprināšana norādīta tālāk (1. attēls).

  1. Ievietojiet ķemmes vienā sānā esošo robu trimmera galviņas ierobojumā. 
  2. Spiediet ķemmi uz trimmera galviņas, līdz ķemmes otrā sānā esošais robs nofiksējas ierobojumā griešanas galviņas otrā sānā. Kad ķemme tiek piestiprināta pareizi, ir dzirdams klikšķis.

Ķemmes noņemšana norādīta tālāk (2. attēls).

  1. Vienā ķemmes sānā novietojiet pirksta nagu starp ķemmi un griešanas galviņu.
  2. Velciet ar nagu, līdz ķemme atdalās no griešanas galviņas. Nevelciet aiz ķemmes aizmugurējās daļas vai zobiem, lai to noņemtu

Kā Philips bikini trimmerim piestiprināt ķemmi?

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRE748/00, BRE709/00, BRE711/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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