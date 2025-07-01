Kā Philips bikini trimmerim piestiprināt ķemmi?

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Bikini trimmera galviņu var izmantot, lai bikini zonā apgrieztu matiņus grūti aizsniedzamās vietās un izveidotu dažādus matu sakārtojumus bikini zonā. Bikini trimmera galviņai var piestiprināt bikini trimmera ķemmi, lai matiņus bikini zonā apgrieztu 3 mm garumā.
Izmantojot ierīci intīmajā zonā (ārējo kaunuma lūpu ārpusē un iekšpusē), izmantojiet trimmera galviņu ar piestiprinātu ķemmi.
Ķemmes piestiprināšana norādīta tālāk (1. attēls).
Ķemmes noņemšana norādīta tālāk (2. attēls).
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRE748/00, BRE709/00, BRE711/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›