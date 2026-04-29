Philips HomeRun putekļsūcēja robota izmantošana pirmo reizi

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Lai sāktu darbu ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju, izpildiet tālāk sniegtajā rakstā un video norādītās darbības.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 7000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 7000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 3000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 3000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 5000. sērijas modeļiem.
1. Izpakojiet komponentus
2. Noņemiet aizsargpārsegu
3. Uzstādiet staciju.
4. Uzstādiet paliktni. Noņemiet no paliktņa uzlīmes.
5. Sagatavojiet robotu lietošanai. Philips robots tiek piegādāts gandrīz pilnībā samontēts, bet, lai sagatavotu to lietošanai, jāveic dažas noslēguma darbības.
6. Lādējiet robotu un pagaidiet, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.
Piezīme.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 5000. sērijas modeļiem.
1. Robotu var vadīt, izmantojot intuitīvo un viegli lietojamo Philips HomeRun lietotni. Noskenējiet uz īsās lietošanas pamācības brošūras vāka esošo kvadrātkodu vai meklējiet lietotni “Philips HomeRun app” lietotņu veikalā.
2. Iestatiet Wi-Fi savienojumu. Pārliecinieties, vai robotam un mobilajai ierīcei ir labs Wi-Fi signāls un vai mobilā ierīce ir savienota ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot robotu.
Piezīme.
Ja savienošana ar Wi-Fi neizdodas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Piezīme. Ja robota indikators sāk mirgot dzeltenā krāsā, Wi-Fi pāra izveide ir bijusi nesekmīga. (Skatīt tālāk redzamo attēlu)
Kā robotā aktivizēt un deaktivizēt bērnu piekļuves bloķēšanu?
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 6000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 6000. sērijas modeļiem.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU5000/20, XU5100/20, XU5100/10. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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