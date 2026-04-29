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Philips HomeRun putekļsūcēja robota izmantošana pirmo reizi

Lai sāktu darbu ar Philips HomeRun putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju, izpildiet tālāk sniegtajā rakstā un video norādītās darbības.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU5000/20, XU5100/20, XU5100/10. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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