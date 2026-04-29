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Kā izveidot un pārvaldīt kartes lietotnē Philips HomeRun?

Lasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu, kā izveidot un pārvaldīt mājas karti Philips HomeRun lietotnē.

XU sērijas roboti

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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