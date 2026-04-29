Kā izveidot un pārvaldīt kartes lietotnē Philips HomeRun?

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Lasiet tālāk sniegto rakstu, lai uzzinātu, kā izveidot un pārvaldīt mājas karti Philips HomeRun lietotnē.
Jūsu Philips HomeRun putekļsūcēja robots ar mazgāšanas funkciju var izveidot katra jūsu mājas stāva karti, izveidojot ne vairāk kā piecas kartes.
Robots brauc caur istabām un ar lāzera navigāciju ātri noskenē istabas, lai izveidotu stāva karti. Tas konstatē mēbeles, lai izplānotu visefektīvāko ceļu turpmākajai tīrīšanai.
Kad karte ir izveidota, varat iestatīt ierobežotas tīrīšanas zonas, lai norādītu, kur robots var un kur nevar veikt tīrīšanu.
Pirms sākt kartēšanu, noteikti veiciet tālāk norādīto.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 7000. un 3000. sērijas modeļiem.
Lai veidotu konkrēta stāva karti, ir svarīgi, ka stacija ir novietota šajā stāvā. Kartēšanas procesa laikā robotam jāatrodas stacijā. Piemēram, ja vēlaties kartēt otro stāvu, kartēšanas laikā novietojiet staciju šajā stāvā. Pēc tam, kad vēlaties tīrīt konkrētu stāvu, lietotnē izvēlieties atbilstošo karti.
Lai Philips HomeRun lietotnē izveidotu savu pirmo karti, vispirms lietotnē izveidojiet savienojumu ar robotu vai pārbaudiet, ka iepriekš nav izveidota neviena karte, tad uzreiz pieskarieties pogai “Izveidot karti” sākuma ekrānā. Kad robots ir atgriezies stacijā, lietotnē varēsiet apskatīt jauno karti. Lai izveidotu citas kartes, galvenajā izvēlnē atveriet sadaļu “Manas kartes” un noklikšķiniet uz pogas “Izveidot karti”.
Svarīgi!
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 7000. un 3000. sērijas modeļiem.
Lai izveidotu papildu stāva karti, kartēšanas procesā stacijai ir jābūt novietotai šajā stāvā. Ir svarīgi, lai robots darbību sāktu stacijā un pēc kartēšanas procesa beigām atgrieztos stacijā. Lai izveidotu jaunu karti, HomeRun lietotnē galvenajā izvēlnē atveriet sadaļu “Manas kartes” un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas “Izveidot karti” vai pieskarieties plusa ikonai. Pēc tam izpildiet lietotnes norādījumus.
Robots var ģenerēt katra mājokļa stāva karti, taču ne vairāk kā piecas kartes. Lai kartes nepārrakstītu, varat bloķēt līdz trim kartēm, kā ir aprakstīts tālāk.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 7000. un 3000. sērijas modeļiem.
Pēc vienas vai vairāku karšu izveidošanas lietotnē Philips HomeRun varat iestatīt ierobežotas tīrīšanas zonas.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 2000. sērijas modeļiem.
Lai Philips HomeRun lietotnē izveidotu savu pirmo karti, vispirms lietotnē izveidojiet savienojumu ar robotu vai pārbaudiet, ka iepriekš nav izveidota neviena karte, tad uzreiz pieskarieties pogai “Izveidot karti” sākuma ekrānā vai pieskarieties uzgriežņa ikonai augšējā labajā stūrī, atveriet sadaļu “Manas kartes” un augšējā labajā stūrī pieskarieties plusa ikonai. Pēc tam izpildiet lietotnes norādījumus. Kad robots ir atgriezies stacijā, lietotnē varēsiet apskatīt jauno karti. Lai izveidotu citas kartes, atveriet galveno izvēlni un noklikšķiniet uz sadaļas “Manas kartes”.
Svarīgi!
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 2000. sērijas modeļiem.
Lai izveidotu jaunu karti, HomeRun lietotnē galvenajā izvēlnē atveriet sadaļu “Manas kartes” un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas “Izveidot karti” vai pieskarieties plusa ikonai. Pēc tam izpildiet lietotnes norādījumus.
Robots var ģenerēt katra mājokļa stāva karti, taču ne vairāk kā piecas kartes.
Kad ir izveidota papildu stāva karte, robotu var izmantot arī tad, ja stacija atrodas citā stāvā. Lietotnē vienkārši izvēlieties pareizo karti, un robots būs gatavs darbam:
Pēc vienas vai vairāku karšu izveidošanas lietotnē Philips HomeRun varat iestatīt ierobežotas tīrīšanas zonas.
Lai izveidotu konkrēta stāva karti, ir svarīgi novietot staciju stāvā, kuru vēlaties kartēt. Kartēšanas procesa laikā robotam ir jāpaliek stacijā. Ja vēlaties izveidot otrā stāva karti, kartēšanas laikā stacija ir jānovieto tur. Vēlāk lietotnē varat izvēlēties atbilstošo karti attiecīgajam stāvam, kur vēlaties veikt uzkopšanu.
Kartes izveidošana
Nospiediet robota ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai lietotnē pieskarieties ikonai “Sākt”, lai izveidotu karti pēc robota savienošanas pārī ar lietotni.
Ja jau izveidojāt vienu karti un vēlaties izveidot citu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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