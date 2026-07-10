Philips HomeRun putekļsūcēja robota tīrīšana

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Lai uzturētu Philips HomeRun putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju labā stāvoklī, izlasiet tālāk sniegto rakstu par robota tīrīšanu un apkopi.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 7000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 3000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 2000. sērijas modeļiem.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 6000. sērijas modeļiem.
Putekļu tvertnes apkope
Modeļiem XU7100, XU3100 un XU3110, kas aprīkoti ar automātiskās iztukšošanās staciju: kad putekļu maisiņš ir pilns, varat no automātiskās iztukšošanās stacijas izņemt veco putekļu maisiņu un ievietot jaunu.
Atkarībā no modeļa noskatieties tālāk redzamo videoklipu, lai uzzinātu, kā veikt robota apkopi.
Ja iepriekš sniegtie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU2000/20 , XU2100/10 , XU2100/20 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
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