ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Philips HomeRun putekļsūcēja robota tīrīšana

Lai uzturētu Philips HomeRun putekļsūcēju robotu ar mazgāšanas funkciju labā stāvoklī, izlasiet tālāk sniegto rakstu par robota tīrīšanu un apkopi.

homerun modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU2000/20 , XU2100/10 , XU2100/20 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa