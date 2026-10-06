Kā un kad mainīt Philips HomeRun putekļsūcēja robota putekļu maisu?
Lai uzzinātu, kad un kā nomainīt putekļu maisiņu Philips HomeRun putekļsūcēja robota ar mazgāšanas funkciju modeļiem XU7100, XU2100 un XU3100, izlasiet tālāko rakstu.
Philips HomeRun putekļsūcēja robota ar mazgāšanas funkciju modeļi XU7100 un XU3100 ir aprīkoti ar automātiskās iztukšošanās staciju. Pēc tīrīšanas robota putekļu tvertne tiek automātiski iztukšota automātiskās iztukšošanās stacijas vienreizlietojamajā maisā.
Atkarībā no mājas vides, tīrīšanas biežuma un mājdzīvnieku skaita vienreizlietojamo maisu var nemainīt līdz 30 dienām.
Piezīme.
Philips HomeRun lietotnē varat norādīt automātiskās iztukšošanās preferences, piemēram, putekļu tvertnes iztukšošanas biežumu. Lai to izdarītu, pieskarieties galvenajai izvēlnei (3 horizontālas joslas) un atlasiet “Automātiskas iztukšošanās iestatījumi”.
Lai pasūtītu jaunu putekļu maisiņu komplektu, pieskarieties galvenajai izvēlnei (3 horizontālas joslas) un atlasiet “Atrast piederumus”. Tos var atrast arī mūsu tīmekļa vietnē: nomaiņas putekļu maisiņi XV1472 sērijas XU7100 ierīcēm un nomaiņas putekļu maisiņi FC8022 sēriju XU3100 un XU2100 ierīcēm.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 7100. sērijas modeli.
Atveriet automātiskās iztukšošanās stacijas vāku.
Izmantojiet putekļu maisiņa rokturi, lai izvilktu putekļu maisiņu no automātiskās iztukšošanās stacijas un izmestu putekļu maisiņu (skatiet attēlu A).
Ievietojiet jaunu putekļu maisiņu automātiskās iztukšošanās stacijā, iebīdot kartona gabalu stacijā redzamajā rievā (skatiet attēlu B).
Piezīme. Maiņas putekļu maisa modeļa numurs ir XV1472.
Noskatieties tālāk pieejamos video par putekļu maisa nomaiņu.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz XU5100 modeļiem.
Ja stacijas vidū mirgo oranžais LED indikators, tas norāda, ka putekļu maiss ir pilns, nav ievietots vai nav novietots pareizi.
Atveriet stacijas vāku. (Skatiet A attēlu.)
Nospiediet atbrīvošanas pogu un stumiet maisiņa turētāju uz sānu. (Skatiet B attēlu.)
Izņemiet putekļu maisu. (Skatiet C attēlu.)
Atbrīvojieties no izlietotā putekļu maisa. (Skatiet D attēlu.)
Ievietojiet jaunā putekļu maisa kartona daļu maisa turētājā. (Skatiet E attēlu.)
Spiediet maisa turētāju atpakaļ vertikālā pozīcijā, līdz atskan klikšķis. (Skatiet F attēlu.)
Aizveriet stacijas vāku.
Piezīme. Maiņas putekļu maisa modeļa numurs ir FC8022.
Ja iepriekš minētie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz modeļiem XU3100, XU3110 un XU2100.
Kad uz automātiskās iztukšošanas stacijas mirgo oranžs LED indikators, norādot, ka putekļu maiss ir pilns, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Atveriet automātiskās iztukšošanās stacijas vāku (skatiet attēlu A).
Nospiediet atbrīvošanas pogu un stumiet maisiņa turētāju uz sānu. (Skatiet attēlu B.)
Izņemiet un izmetiet putekļu maisiņu (skatiet attēlu C).
Ievietojiet putekļu maisiņa kartona daļu maisiņa turētājā (skatiet attēlu D).
Bīdiet maisiņa turētāju atpakaļ tā stāvus pozīcijā, līdz sadzirdat klikšķi, un aizveriet automātiskās iztukšošanās stacijas vāku (skatiet attēlu E).
Piezīme. Maiņas putekļu maisa modeļa numurs ir FC8022.
Noskatieties tālāk pieejamos video par putekļu maisa nomaiņu.
Ja iepriekš minētie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›