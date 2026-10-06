ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Vai Philips HomeRun putekļsūcēja robota ūdens tvertni drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?

Lai gan Philips HomeRun putekļsūcēja robota ar mazgāšanas funkciju ūdens tvertni nedrīkst iztīrīt trauku mazgājamajā mašīnā, izlasiet mūsu rakstu, lai uzzinātu, kā to tīrīt.

homerun modeļi

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

Bieži uzdotie jautājumi

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa