Vai Philips HomeRun putekļsūcēja robota ūdens tvertni drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā?
Lai gan Philips HomeRun putekļsūcēja robota ar mazgāšanas funkciju ūdens tvertni nedrīkst iztīrīt trauku mazgājamajā mašīnā, izlasiet mūsu rakstu, lai uzzinātu, kā to tīrīt.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 7000. sērijas modeļiem.
Nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un izbīdiet ūdens tvertni no robota (skatiet tālāk redzamo attēlu).
Atveriet ūdens tvertnes vāciņu.
Skalojiet ūdens tvertnes ārpusi ar ūdeni un noslaukiet to ar tīru, sausu drānu.
Noskatieties tālāk redzamos videoklipus par jūsu robota modeli, lai iegūtu detalizētus apkopes norādījumus.
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 3000. sērijas modeļiem.
Nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un izvelciet ūdens tvertni no robota (skatiet attēlu A).
Izņemiet putekļu tvertni no ūdens tvertnes (skatiet attēlu B).
Skalojiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni un nosusiniet ūdens tvertnes ārpusi ar drānu (skatiet attēlu C). Piezīme. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
Atstājiet ūdens tvertnes vāciņu atvērtu un ļaujiet ūdens tvertnes iekšpusei izžūt.
Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ ūdens tvertnē (skatiet attēlu D).
Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ (skatiet attēlu E).
Piezīme. Pārliecinieties, ka ūdens tvertnes ārpuse ir sausa, un neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
Noskatieties tālāk redzamos videoklipus par jūsu robota modeli, lai iegūtu detalizētus apkopes norādījumus. Ja iepriekš piedāvātie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu palīdzību.
Tā kā 2000. un 2100. sērijas ūdens tvertnes ir nedaudz atšķirīgas, tālāk skatiet darbības, kas atbilst jūsu ierīces modelim. Tālāk norādītās darbības attiecas uz XU2000 modeļu ūdens tvertnes tīrīšanu.
Nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un izvelciet ūdens tvertni no robota (skatiet 1.A attēlu).
Izņemiet putekļu tvertni no ūdens tvertnes (skatiet 1.B attēlu).
Skalojiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni un nosusiniet ūdens tvertnes ārpusi ar drānu (skatiet 1.C attēlu). Piezīme. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
Atstājiet ūdens tvertnes vāciņu atvērtu un ļaujiet ūdens tvertnes iekšpusei izžūt.
Ievietojiet putekļu tvertni atpakaļ ūdens tvertnē (skatiet 1.D attēlu).
Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ (skatiet 2.F attēlu).
Piezīme. Pārliecinieties, ka ūdens tvertnes ārpuse ir sausa, un nelietojiet tīrīšanas līdzekļus.
Lai iegūtu detalizētus apkopes norādījumus, noskatieties tālāk redzamos videoklipus par jūsu robota modeli.
Tālāk norādītās darbības attiecas uz XU2100 (ar staciju) modeļu ūdens tvertnes tīrīšanu.
Nospiediet ūdens tvertnes atbrīvošanas pogu un izvelciet ūdens tvertni no robota (skatiet 2.A attēlu).
Atveriet ūdens tvertnes vāciņu. (Skatiet 2.B attēlu).
Skalojiet ūdens tvertni ar krāna ūdeni un nosusiniet ūdens tvertnes ārpusi ar drānu (skatiet 2.C, 2.D, 2.E attēlu). Piezīme. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
Atstājiet ūdens tvertnes vāciņu atvērtu un ļaujiet ūdens tvertnes iekšpusei izžūt.
Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ (skatiet 2.F attēlu).
Tālāk sniegtā informācija attiecas uz 6000. sērijas modeļiem.
Lai sāktu darbu, izlejiet netīro ūdeni, atverot tvertnes pārsega vāku.
Pēc tam atveriet tīrā ūdens pārsega vāku un novietojiet tvertni zem krāna, lai ielietu tīru ūdeni. Uzraugiet ūdens līmeni, lai nepārpildītu tvertni.
Ja nepieciešams iztīrīt ūdens tvertni, atbrīvojiet sānu fiksatorus un izņemiet tīrā ūdens tvertni. Ar tīru ūdeni noskalojiet visus netīrumus no virsmas vai noslaukiet to ar drānu, bet neberziet virsmu ar suku, lai to nesabojātu.
Visbeidzot iztīriet netīrā ūdens tvertni, izskalojot to ar ūdeni vai izmantojot suku, lai no iekšpuses notīrītu visus netīrumus.
Ja iepriekš piedāvātie risinājumi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildu palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XU2000/20, XU2100/10, XU2100/20. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›