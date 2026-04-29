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Kā mīcīt picas vai maizes mīklu ar Philips makaronu pagatavošanas ierīci

Ja vēlaties uzzināt, kā izmantot Philips makaronu pagatavošanas ierīci mīklas, piemēram, picas vai maizes mīklas, mīcīšanai, lūdzu, lasiet tālāk sniegto rakstu.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HR2665/96.

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