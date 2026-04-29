Kā mīcīt picas vai maizes mīklu ar Philips makaronu pagatavošanas ierīci
Ja vēlaties uzzināt, kā izmantot Philips makaronu pagatavošanas ierīci mīklas, piemēram, picas vai maizes mīklas, mīcīšanai, lūdzu, lasiet tālāk sniegto rakstu.
Ieslēdziet makaronu pagatavošanas ierīci. Ja jums ir makaronu pagatavošanas ierīce ar automātiskas svēršanas funkciju, izvēlieties vai nu parastu, olu, vai aromatizētu makaronu programmu (tā kā netiks ievērots šķidruma aprēķins, nav svarīgi, kuru programmu izvēlaties).
Ievietojiet visas sausās sastāvdaļas jaukšanas kamerā un aizveriet vāku.
Nospiediet iedarbināšanas pogu, lai sāktu mīcīšanu.
Lēni lejiet šķidrās sastāvdaļas līdzās atverēm vākā. Piezīme. Ierīcēm ar automātiskās svēršanas funkciju – displejā norādītais aprēķinātais ūdens daudzums nav jāievēro, taču ievērojiet recepti.
Ļaujiet makaronu pagatavošanas ierīcei mīcīt mīklu 3.00 minūtes, kā norādīts displejā. Kad taimeris sasniedz 00.00, apturiet makaronu pagatavošanas ierīci, nospiežot iedarbināšanas/apturēšanas pogu vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet mīklu no jaukšanas kameras. Ļaujiet mīklai uzbriest un rīkojieties, kā ierasts.
Piezīme.
Mīcīšanas laikā neatstājiet makaronu pagatavošanas ierīci bez uzraudzības un nelietojiet ekstrūzijas funkciju.
Pirms sniedzaties jaukšanas kamerā, vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Skatiet arī tālāk redzamos videoklipus par picas un maizes mīklu recepšu piemēriem. Ja šīs darbības un videoklipi nepalīdzēja iegūt optimālu mīklu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
250 g balto miltu 25 g olīveļļas ½ tējk. cukura ½ tējk. sāls ½ paciņas ātrā rauga 140 ml silta ūdens
500 g pilngraudu kviešu miltu 20 g sausā rauga 1 tējk. sāls 1,5 tējk. maizes garšvielu maisījuma 350 ml remdena ūdens (pēc izvēles: 20–40 g sēklu, piemēram, saulespuķu vai ķirbju sēklu) Cepšanas laiks: aptuveni 45–60 minūtes 180 °C temperatūrā
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HR2665/96.